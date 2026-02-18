Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Pixel 11 може отримати швидке 3D-розблокування обличчям
фото: Android Authority

Нова технологія під кодовою назвою «Проєкт Тоскана» може з’явитися в Pixel 11 і працюватиме без видимих датчиків навіть при слабкому освітленні

Американська компанія Google працює над новою системою розпізнавання обличчя для майбутніх смартфонів Pixel 11 і ноутбуків Chromebook, яка має стати конкурентом Face ID від Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання GSM Arena.

За даними джерел, розробка отримала внутрішню кодову назву «Проєкт Тоскана». Зазначається, що нова технологія зможе працювати без додаткових видимих датчиків на корпусі смартфона. Людина, яка вже тестувала систему, стверджує, що вона ефективно функціонує як при слабкому освітленні, так і вдень.

Джерела повідомляють, що швидкість роботи нової функції розблокування порівнюють із Face ID на iPhone. Водночас смартфони Pixel збережуть сенсор відбитків пальців, що дозволить користувачам обирати альтернативний спосіб авторизації.

Очікується, що інтеграція такої технології може стати важливим кроком для розвитку екосистеми Google та підвищення безпеки майбутніх пристроїв компанії.

Нагадаємо, що за даними інсайдерів, Apple готує глобальний перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18, що може означати повну відмову від фізичних SIM-карт і зміну конструкції майбутніх смартфонів. Такий крок дозволить звільнити внутрішній простір корпусу для збільшення акумуляторів, оптимізації компонентів і розвитку нових функцій.

Компанія вже тестувала подібний підхід у версіях iPhone для ринку США, тому нинішні плани розглядають як логічне продовження стратегії поступового переходу до повністю цифрових стандартів зв’язку. Водночас аналітики звертають увагу, що повний перехід на eSIM може вимагати адаптації операторів і створити виклики для ринків, де підтримка технології ще обмежена.

Читайте також:

Теги: технології Google

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій
У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій
Сьогодні, 08:56
Суд визнав права російської компанії на технологію, яка була скопійована у західного розробника
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Вчора, 16:52
Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
Вчора, 16:50
Український наземний дрон Droid
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
15 лютого, 19:15
Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни
«Рабства в Україні немає»: Зеленський висловився про виїзд людей за кордон
8 лютого, 18:48
Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
8 лютого, 17:16
Путін не користується смартфоном, не працює з комп’ютером і не виходить в інтернет, залишаючись людиною «паперу й ручки»
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
1 лютого, 04:11
Дін приєднався до Google у 2019 році та почав викрадати дані приблизно через три роки
Колишнього інженера Google засуджено за передачу секретів ШІ китайським компаніям
30 сiчня, 05:23
Право на виплату мають мати пристрої Google, придбані до травня 2016 року
Google заплатить $68 млн за прослуховування приватних розмов
27 сiчня, 10:12

HiTech

Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Штучний інтелект посварився з розробником
Штучний інтелект посварився з розробником
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua