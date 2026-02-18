Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів

Нова технологія під кодовою назвою «Проєкт Тоскана» може з’явитися в Pixel 11 і працюватиме без видимих датчиків навіть при слабкому освітленні

Американська компанія Google працює над новою системою розпізнавання обличчя для майбутніх смартфонів Pixel 11 і ноутбуків Chromebook, яка має стати конкурентом Face ID від Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання GSM Arena.

За даними джерел, розробка отримала внутрішню кодову назву «Проєкт Тоскана». Зазначається, що нова технологія зможе працювати без додаткових видимих датчиків на корпусі смартфона. Людина, яка вже тестувала систему, стверджує, що вона ефективно функціонує як при слабкому освітленні, так і вдень.

Джерела повідомляють, що швидкість роботи нової функції розблокування порівнюють із Face ID на iPhone. Водночас смартфони Pixel збережуть сенсор відбитків пальців, що дозволить користувачам обирати альтернативний спосіб авторизації.

Очікується, що інтеграція такої технології може стати важливим кроком для розвитку екосистеми Google та підвищення безпеки майбутніх пристроїв компанії.

Нагадаємо, що за даними інсайдерів, Apple готує глобальний перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18, що може означати повну відмову від фізичних SIM-карт і зміну конструкції майбутніх смартфонів. Такий крок дозволить звільнити внутрішній простір корпусу для збільшення акумуляторів, оптимізації компонентів і розвитку нових функцій.

Компанія вже тестувала подібний підхід у версіях iPhone для ринку США, тому нинішні плани розглядають як логічне продовження стратегії поступового переходу до повністю цифрових стандартів зв’язку. Водночас аналітики звертають увагу, що повний перехід на eSIM може вимагати адаптації операторів і створити виклики для ринків, де підтримка технології ще обмежена.