Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження

На китайських серверах може цілком бути інформація про розпорядок дня кожного власника побутових приладів

Дослідження англійського видання Which? продемонструвало, що деякі «розумні» побутові пристрої збирають надмірну кількість даних про власників, інколи ж навіть діляться ними з третіми сторонами. Наприклад, фритюрниці просять доступ до мікрофона телефону, а телевізори хочуть знати точне місцезнаходження користувачів.

Деякі моделі фритюрниць, наприклад Xiaomi та Aigostar, вимагають доступу до мікрофона телефону та даних про місцезнаходження користувача, хоч це й не пов'язане з їхньою роботою. Xiaomi передає дані до трекерів Facebook, TikTok та Tencent. Також з'ясувалося, що ці фритюрниці надсилають інформацію користувачів на сервери в Китаї, про що зазначено у політиці конфіденційності.

Годинники

Розумний годинник Huawei Ultimate вимагав доступу до мікрофону, геолокації, файлів і списку встановлених програм. Huawei пояснює це необхідністю для роботи пристрою та запевняє, що дані не використовуються для маркетингу. Інші менш відомі бренди, як Kuzil та WeurGhy, також вимагали згоди на обробку даних. Якщо користувач відмовлявся, годинник працював лише як звичайний хронометр.

Телевізор

«Розумні» телевізори також не відстають. Моделі Hisense, Samsung і LG запитують поштовий індекс для налаштування, хоча ця інформація не така потрібна. Samsung також потребує доступу до інших програм на телефоні.

Колонки із прихованими трекерами

Смарт-колонки Bose Home Portable Speaker містять численні трекери, такі як Facebook та Google, хоча мають мінімальні вимоги до дозволів. Amazon Echo дозволяє пропускати частину запитів, але вимагає обов'язкової прив'язки до облікового запису Amazon або Google.

Всі протестовані гаджети вимагали доступу до точного розташування користувачів, незалежно від їх категорії. Експерти закликають виробників зосередитися на захисті приватності користувачів та уникати надмірного збору даних.