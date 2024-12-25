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На війні загинув поет та прозаїк Олексій Безпальцев

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На війні загинув поет та прозаїк Олексій Безпальцев
Як зазначили в PEN Ukraine, Олексій Безпальцев – харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами
фото: facebook.com/PEN Ukraine

«Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді»

На Харківському напрямку загинув військовослужбовець, поет і прозаїк Олексій Безпальцев. Про це повідомили в PEN Ukraine.

Олексій Безпальцев загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того він рік тримав оборону на Покровському напрямку. Йому було 34 роки.

Як зазначили в PEN Ukraine, Олексій Безпальцев – харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами.

«Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду – Олексій «Шляпа» Безпальцев», – написав про нього один зі знайомих.

В Читомо уточнили, що Безпальцев загинув кілька днів тому. За життя він видав дві збірки оповідань, а також брав участь у літературних слемах.

Нагадаємо, на фронті російсько-української війни загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко. Про це повідомила головна редакторка «Детектор медіа» Олена Чичеріна та Українська Кіноакадемія.

Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра у перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині. Яків Ткаченко став відомим своїми у таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».

Раніше на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий. 

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Теги: Facebook письменник війна ЗСУ

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