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«Чорт із ним». Маск продовжить оплачувати послуги Starlink для України

Альона Боженко
glavcom.ua
«Чорт із ним». Маск продовжить оплачувати послуги Starlink для України
Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
фото із відкритих джерел

Бізнесмен заявив, що готовий продовжувати фінансову допомогу Україні

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink для України. Про це він повідомив у Twitter.

«Чорт з ним... попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України», – заявив він.

«Чорт із ним». Маск продовжить оплачувати послуги Starlink для України фото 1

Як відомо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Та за даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч (25 тисяч – за словами Маска) терміналів для України були оплачені принаймні частково США та Польщею чи іншими організаціями. Вони також оплатили приблизно 30% підключення до інтернету.

Так само на восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв Маска про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.  

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

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Теги: українці фінансування гроші бізнесмен SpaceX послуги скандал

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