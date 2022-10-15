«Чорт із ним». Маск продовжить оплачувати послуги Starlink для України

Бізнесмен заявив, що готовий продовжувати фінансову допомогу Україні

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink для України. Про це він повідомив у Twitter.

«Чорт з ним... попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України», – заявив він.

Як відомо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Та за даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч (25 тисяч – за словами Маска) терміналів для України були оплачені принаймні частково США та Польщею чи іншими організаціями. Вони також оплатили приблизно 30% підключення до інтернету.

Так само на восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв Маска про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.