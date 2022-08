SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)

Компанія SpaceX вивела на орбіту 46 інтернет-супутників Starlink. Запуск було з допомогою ракети Falcon 9. Про це повідомляє SpaceX.

Супутники запустили бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Зазначається, що приблизно через дев’ять хвилин після запуску перший ступінь ракети приземлився на платформу у Тихому океані.

Liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket from the Central Coast of California, hauling 46 more Starlink internet satellites into polar orbit. https://t.co/QJrKPOB7g8 pic.twitter.com/OdGj5ahnkf

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/fota9MpHu6