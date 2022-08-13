SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)
Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії
Компанія SpaceX вивела на орбіту 46 інтернет-супутників Starlink. Запуск було з допомогою ракети Falcon 9. Про це повідомляє SpaceX.
Супутники запустили бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Liftoff! pic.twitter.com/cPTwPQZkxk— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
Зазначається, що приблизно через дев’ять хвилин після запуску перший ступінь ракети приземлився на платформу у Тихому океані.
Liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket from the Central Coast of California, hauling 46 more Starlink internet satellites into polar orbit. https://t.co/QJrKPOB7g8 pic.twitter.com/OdGj5ahnkf— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) August 12, 2022
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/fota9MpHu6— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
17, 18 та 19 червня компанія SpaceX здійснила три запуски своїх ракет-носіїв з корисним навантаженням.
Крім виведення на орбіту нової партії з 53 своїх інтернет-супутників системи Starlink, SpaceX також успішно доправила у космос супутник зв’язку американської компанії Globalstar і радарний супутник для збройних сил Німеччини.
Нагадаємо: це вже 56-й за рахунком запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.
За весь час SpaceX запустила вже 3055 інтернет-супутників Starlink, частина з яких вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 2,7 тис. наразі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.
Раніше повідомлялося, що звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink.
Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.
Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.
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