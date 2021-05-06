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    Майже як дружина: корейці презентували найкращий холодильник для холостяків

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    Bespoke Refrigerator Family Hub - Майже як дружина: корейці презентували найкращий холодильник для холостяків
    Bespoke Refrigerator Family Hub

    Корейська Samsung презентувала холодильник, який вміє планувати покупки та навіть замовляти продукти в інтернеті

    Корейська Samsung презентувала найрозумніший холодильник, який тільки можна уявити.

    Новинка з лінійки Bespoke Refrigerator Family Hub вміє:

    • автоматично розпізнавати продукти;
    • створювати список необхідних покупок;
    • замовляти продукти в інтернеті через додаток e-Mart mall.

    Більш того, Bespoke здатний навіть давати рекомендації по дієті для кожного члена сім'ї.

    Bespoke Refrigerator Family Hub
    Bespoke Refrigerator Family Hub

    Є тут і вбудована камера, яка допоможе досліджувати нутрощі холодильника без необхідності відкривати дверцята, що дозволяє продуктам залишатися свіжими довше і до того ж скорочує споживання електроенергії.

    Пристрій поєднує в собі технології штучного інтелекту і інтернету речей, завдяки чому може служити центром управління розумним будинком і брати на себе безліч щоденних завдань.

    Холодильник доступний в двох розмірах – об'ємом 824 і 854 літра. А двері новинки можуть бути забарвлені в один з 23 кольорів.

    Теги: продукти технології Samsung
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