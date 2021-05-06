Майже як дружина: корейці презентували найкращий холодильник для холостяків
Корейська Samsung презентувала холодильник, який вміє планувати покупки та навіть замовляти продукти в інтернеті
Корейська Samsung презентувала найрозумніший холодильник, який тільки можна уявити.
Новинка з лінійки Bespoke Refrigerator Family Hub вміє:
- автоматично розпізнавати продукти;
- створювати список необхідних покупок;
- замовляти продукти в інтернеті через додаток e-Mart mall.
Більш того, Bespoke здатний навіть давати рекомендації по дієті для кожного члена сім'ї.
Є тут і вбудована камера, яка допоможе досліджувати нутрощі холодильника без необхідності відкривати дверцята, що дозволяє продуктам залишатися свіжими довше і до того ж скорочує споживання електроенергії.
Пристрій поєднує в собі технології штучного інтелекту і інтернету речей, завдяки чому може служити центром управління розумним будинком і брати на себе безліч щоденних завдань.
Холодильник доступний в двох розмірах – об'ємом 824 і 854 літра. А двері новинки можуть бути забарвлені в один з 23 кольорів.