Названо найкращі безкоштовні антивіруси для Windows у 2021 році

Які безкоштовні антивіруси найкраще підійдуть для Windows у 2021 році: топ-4 програми

В мережі можна знайти велику кількість антивірусних програм, які пропонують захист вашу настільного комп’ютера або ноутбука. Але лише деякі з них можуть запропонувати безкоштовні версії з повним захистом від вірусів.

Експерти з iTech назвали чотири найкращих безкоштовних антивіруси для Windows у 2021 році.

Zillya! Антивірус

Це популярний український антивірус, який отримав дозвіл для захисту ПК держслужбовців, освітніх ПК і звичайних ПК. Цей антивірус пропонує як безкоштовну версію (для дому), так і платні версії для бізнесу, смартфонів та державних установ.

Zillya! Антивірус захищає від всіх відомих вірусів, які можуть завдати шкоди вашому пк. Надзвичайно зручний інтрефейс та широкий функціонал роблять його найкращим безкоштовним антивірусом.

Bitdefender Free

Ще один яскравий представник безкоштовних антивірусів. Він надзвичайно легкий для пристроїв і ви навіть не відчуєте ніяких вповільнень в роботі вашого ПК. Він також захищає від всіх можливих вірусів, а у випадку знайденого вірусу, подає сигнал тривоги.

Цей антивірус стабільно займає високі позиції в рейтингах найкращих антивірусних рішень. Єдиним його недоліком можна назвати відсутність української мови інтерфейсу.

Windows Defender

В більшості випадків, цей антивірус вважають одним із найкращих через його зручність у використанні. Крім цього, він добре справляється із загрозами ПК у вигляді троянських вірусів та інших відомих вірусів. Однозначно, його перевагою є те, що він вже встановлений в системі Windows.

Якщо у вас виникла гостра необхідність у встановленні антивіруса, ці 4 представники стануть ідеальними. Особисто ми, використовуємо Zillya! Антивірус вже багато років і скарг на нього нема взагалі.

До нього, ми використовували ESET Nod32 і Kaspersky, але після тестування Zillya! Більше не поверталися до них.

Kaspersky Security Cloud Free

Представляти антивірус Kaspersky Security нема потреби, оскільки він колись був встановлений на більшості ПК. Всі добре пам’ятають характерний звук, який з’являвся при виявленні загрози ПК.

В цілому, це ще один непоганий безкоштовний варіант антивірусу, який також виконує всі поставлені на нього функції. Єдиним недоліком можна назвати те, що він завантажує систему дещо більше, ніж попередні антивіруси.

Не треба також забувати, що це продукт, який розробляється в РФ – країні-агресорі.