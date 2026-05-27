Bloomberg: Ракета «Орєшнік» є стратегічним шантажом Кремля

glavcom.ua
«Орєшнік» – російська балістична ракета середньої дальності (класу «земля-земля»), здатна долати відстані від 1000 до 5500 км і розвивати гіперзвукову швидкість
Використання «Орєшніка» для ударів по Києву мало на меті сигналізувати про те, що Росія нібито готова до ескалації 

Під час нещодавнього масованого обстрілу України Росія застосувала балістичну ракету «Орєшнік». Попри спроби Кремля позиціонувати її як «непереможну суперзброю», військовий та технологічний аналіз вказує на те, що ця система є перепрофільованою розробкою, яка тривалий час вважалася тупиковим напрямком у ракетобудуванні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Насправді «Орєшнік» є похідною від ракети РС-26 з ядерною боєголовкою, яку офіційно так і не було прийнято на озброєння РФ.

Головна конструктивна особливість «Орєшніка» – розміщення звичайних (неядерних) боєголовок на роздільній головній частині з блоками індивідуального наведення. У світовій практиці провідні військові держави ніколи не використовували таку схему. Причина проста: для ефективного ураження звичайною вибухівкою боєголовку необхідно доставити з надзвичайною точністю безпосередньо до цілі, тоді як для ядерної зброї через її руйнівну силу така надвища точність не є критичною.

Спроба розсіювати звичайні боєголовки з великої висоти не робить «Орєшнік» ефективною військовою зброєю високої точності. Проте така конструкція дозволяє доставку близько пів дюжини боєголовок у досить широку зону, що перетворює її на інструмент для завдання масової невибіркової шкоди. Подібні експерименти раніше проводив лише Іран, намагаючись використовувати ракети «Хорремшехр» для скидання касетних боєприпасів на великій висоті.

На противагу російському підходу, сучасні американські розробки звичайних ракет (такі як Dark Eagle від Lockheed Martin Corp. та PrSM), а також китайські аналоги (зокрема DF-27) роблять ставку на поодинокі звичайні боєголовки, налаштовані на максимальну точність ураження конкретних об'єктів.

«Орєшнік» не є непереможною ракетою, проте його архітектура суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони. Найбільш ефективний спосіб нейтралізувати таку загрозу – перехопити ракету на балістичній траєкторії, коли вона ще рухається в космосі, до моменту відокремлення боєголовок.

Здатність збивати цілі на такій висоті мають американські протиракети SM-3 Block IIA. Проте в України цих комплексів немає – найближчі системи Aegis Ashore, оснащені ракетами SM-3, розгорнуті в Румунії та Польщі. Без відповідних технологічних засобів перехоплення космічного ешелону захиститися від роздільних блоків на термінальній стадії польоту вкрай важко.

Експерти Центру Стімсона зазначають, що використання «Орєшніка» має передусім характер стратегічного шантажу та політичного сигналу про готовність Москви до подальшої ескалації. Головне завдання цих ударів – спроба залякування та завдання максимальних руйнувань у відповідь на далекобійні удари України.

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас чітко схарактеризувала дії РФ як «тактику залякування». За її словами, через брак реальних проривів та глухий кут на полі бою, російське керівництво свідомо зміщує акцент на терор проти мирного населення та навмисні удари по центрах українських міст. 

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія вдарила «Орєшником» по Білій Церкві на Київщині. Це третє застосування цієї зброї проти України з початку повномасштабної війни. До слова, після масованої атаки у Києві налічують понад 80 постраждалих – Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН.

