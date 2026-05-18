Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами

Лариса Голуб
glavcom.ua
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Найбільш стійкими до атак є монолітні споруди, тоді як панельні та цегляні будинки мають найнижчий рівень безпеки

Понад половина багатоквартирного житлового фонду України складається з панельних будинків, які є найбільш вразливими до ракетних та дронових ударів російських окупантів. У разі прямого влучання такі споруди мають найвищий ризик обвалення цілих під'їздів. Про це в інтерв'ю розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, інформує «Главком».

За даними експерта, в Україні налічується від 280 до 300 тис. багатоквартирних будинків, і панельні споруди становлять понад 50% від цієї кількості. Лише у Києві таких налічується приблизно 12 тис.

«Вони саме найбільш підтверджені обрушенню, в тому числі і прогресуючому, так званому обрушенню при попаданні її в них ракети, не дай бог балістичної, чи навіть крилатої, чи керованої авіабомби, чи навіть дрона. Тому це найбільш вразливі види багатоквартирного житла», – наголосив директор центру.

Іван Перегінець також порівняв безпекові характеристики різних технологій будівництва.

«Цегляні будинки, вони йдуть на умовно іншому місці по безпеці. І монолітні, так звані сучасні вже технології будівництва, де монолітний каркас, вони є найбільш безпечними умовно під час таких артилерійських обстрілів», – зазначив директор Науково-технічного центру Академії будівництва України.

Також фахівець підкреслив, що остаточні наслідки удару залежать від багатьох факторів.

«Все залежить вид від виду вибуху, від носія, чи це ракета, чи це дрон. Її вид пожежної безпеки також, від кількості вікон, ну і так далі. Але найбільше – це панельні будинки. Вони є найбільш вразливими», – підсумував Іван Перегінець.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. 

