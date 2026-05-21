Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Повітряні сили зробили заяву

До складу бойової частини ракети Р-60, яку окупанти встановлюють на «шахеди», входять уражаючі елементи зі збідненого урану

Спеціалісти виявили поблизу селища Камка у Чернігівській області підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети Р-60

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про використання Росією ракет Р-60, у яких містяться бойова частина зі збідненим ураном. Він закликав не панікувати через інформацію про радіаційні компоненти зброї та «не лякати людей». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в ефірі «Новини.Live»

За словами Ігната, він «сам здивувався», коли прочитав новину від СБУ. Він пояснив, що авіаційна ракета Р-60 має сердечник зі стандартним сплавом з неактивним ураном.

«Це сплав, там же неактивний уран… Це стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ракеті», – сказав він

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

За даними Державної інспекції ядерного регулювання, ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані оцінюється як низький. Водночас небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту людини з пилом або аерозолями, що містять такі речовини.