Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року
колаж: glavcom.ua

Найбільш популярні моделі штучного інтелекту можуть коштувати в середньому за $20 на місяць

Ринок штучного інтелекту на початку 2026 року стабілізувався навколо «золотого стандарту» у $20 на місяць за преміумдоступ, проте з'явилися гнучкіші тарифи для різних потреб. Від економваріантів за кілька доларів до професійних пакетів для корпорацій – ШІ став повноцінною статтею витрат для кожного українця. «Главком» проаналізував актуальну вартість найпопулярніших сервісів станом на лютий 2026 року.

Основні гравці: ChatGPT, Gemini та Claude

ChatGPT залишається лідером за кількістю опцій. Новий тариф ChatGPT Go коштує для українців близько $7 на місяць – це ідеальний баланс для тих, кому мало безкоштовної версії. Стандартний ChatGPT Plus обходиться у $20, проте через ПДВ кінцева ціна в Україні становить близько $24. Для найвибагливіших існує план Pro за $200 на місяць, що відкриває доступ до найпотужніших обчислювальних моделей без обмежень.

Google Gemini (колишній Bard) пропонує підписку Gemini Advanced за 909,99 грн на місяць. Цей тариф є частиною пакету Google One AI Premium, що також включає 2 ТБ пам'яті в хмарі та інтеграцію ШІ безпосередньо в Gmail та Документи. Для нових користувачів в Україні часто діють акційні пропозиції з першим місяцем безкоштовного доступу. Google AI Ultra доступний за 5 699 грн на місяць і включає у себе максимально розширені можливості та додаткові функції.

Claude AI від компанії Anthropic пропонує план Pro за $20 на місяць. Однак користувачі в Україні зауважують, що з урахуванням податків сума списання може сягати $24. Також з’явилися «ультра-плани» Claude Max за $100 та $200, які дозволяють завантажувати в десятки разів більше документів для аналізу.

Пошукові та офісні асистенти

Perplexity Pro, який багато хто використовує як заміну традиційному пошуку, коштує $20 на місяць (або $200 на рік). Він дає змогу вибирати між різними моделями (GPT-5.2, Claude 4.5 тощо) та проводити глибокі дослідження з посиланнями на джерела в реальному часі. Для студентів діє знижка Education Pro – близько $10 на місяць.

Microsoft Copilot інтегрований у підписки Microsoft 365. Персональний план із вбудованим ШІ коштує близько 269 грн на місяць, а розширений Copilot Pro для професійної роботи з текстами та таблицями – 909 грн на місяць. Для малого бізнесу Microsoft знизила ціну до $21 на місяць за користувача.

Поради щодо економії та регіональні особливості

В Україні через закон про «податок на Google» більшість іноземних сервісів додають 20% ПДВ до базової ціни в $20. Щоб зекономити, користувачі дедалі частіше обирають річні підписки (знижка до 16-20%) або використовують агрегатори на кшталт Poe чи GlobalGPT, де за одну оплату в $15–$20 можна отримати доступ до обмеженої кількості запитів у всіх топових моделях одночасно.

Нагадаємо, під час свого нещодавнього виступу на популярному американському телешоу The Tonight Show with Jimmy Fallon, мільярдер та співзасновник Microsoft Білл Гейтс зазначив, що завдяки швидкому розвитку штучного інтелекту люди зможуть працювати два дні на тиждень вже протягом найближчих 10 років. Гейтс переконаний, що автоматизація вирішить більшість рутинних проблем у ключових сферах економіки.

