Штучний інтелект навчився «читати сон» і прогнозувати понад 100 хвороб – дослідження

Дослідники зі Стенфордського університету розробили модель штучного інтелекту, яка за однією ніччю сну може оцінити ризик розвитку понад 100 захворювань. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише «Главком».

Модель під назвою SleepFM аналізує сигнали мозку, серцевий ритм, дихання, рухи очей і ніг під час сну. Для навчання ІІ вчені використали понад 580 тис. годин даних сну від 65 тисяч пацієнтів, зібраних у клініках сну з 1999 по 2024 рік.

Дані розбивали на короткі п’ятисекундні фрагменти – за принципом «слів», які дозволили моделі вивчити так звану «мову сну». Цю інформацію поєднали з медичними картами пацієнтів, щоб навчити систему прогнозувати майбутні захворювання.

За результатами дослідження, SleepFM з точністю понад 80% передбачала ризик розвитку хвороби Паркінсона, Альцгеймера, деменції, серцево-судинних захворювань, інфаркту, а також раку простати та молочної залози. У 84% випадків модель правильно прогнозувала летальний ризик. Менш точно, але все ж ефективно, ІІ виявляв ризики інсульту, хронічної хвороби нирок та аритмій.

Науковці пояснюють: сон дає унікальний набір фізіологічних сигналів, адже організм перебуває у відносно стабільному стані протягом кількох годин. Наприклад, розсинхрон між «сплячим» мозком і «активним» серцем може свідчити про приховані проблеми зі здоров’ям.

У Стенфорді планують надалі інтегрувати в модель дані з носимих пристроїв, щоб підвищити точність прогнозів. Водночас дослідники наголошують: учасниками дослідження були переважно люди, які вже мали підозри на проблеми зі здоров’ям, тому результати поки не можна напряму переносити на все населення.

