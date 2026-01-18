Головна Світ Соціум
Штучний інтелект навчився «читати сон» і прогнозувати понад 100 хвороб – дослідження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дослідники зі Стенфордського університету розробили модель штучного інтелекту, яка за однією ніччю сну може оцінити ризик розвитку понад 100 захворювань
фото з відкритих джерел

SleepFM з точністю понад 80% передбачала ризик розвитку хвороби Паркінсона, Альцгеймера, деменції, серцево-судинних захворювань, інфаркту, а також раку простати та молочної залози

Дослідники зі Стенфордського університету розробили модель штучного інтелекту, яка за однією ніччю сну може оцінити ризик розвитку понад 100 захворювань. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише «Главком».

Модель під назвою SleepFM аналізує сигнали мозку, серцевий ритм, дихання, рухи очей і ніг під час сну. Для навчання ІІ вчені використали понад 580 тис. годин даних сну від 65 тисяч пацієнтів, зібраних у клініках сну з 1999 по 2024 рік.

Дані розбивали на короткі п’ятисекундні фрагменти – за принципом «слів», які дозволили моделі вивчити так звану «мову сну». Цю інформацію поєднали з медичними картами пацієнтів, щоб навчити систему прогнозувати майбутні захворювання.

За результатами дослідження, SleepFM з точністю понад 80% передбачала ризик розвитку хвороби Паркінсона, Альцгеймера, деменції, серцево-судинних захворювань, інфаркту, а також раку простати та молочної залози. У 84% випадків модель правильно прогнозувала летальний ризик. Менш точно, але все ж ефективно, ІІ виявляв ризики інсульту, хронічної хвороби нирок та аритмій.

Науковці пояснюють: сон дає унікальний набір фізіологічних сигналів, адже організм перебуває у відносно стабільному стані протягом кількох годин. Наприклад, розсинхрон між «сплячим» мозком і «активним» серцем може свідчити про приховані проблеми зі здоров’ям.

У Стенфорді планують надалі інтегрувати в модель дані з носимих пристроїв, щоб підвищити точність прогнозів. Водночас дослідники наголошують: учасниками дослідження були переважно люди, які вже мали підозри на проблеми зі здоров’ям, тому результати поки не можна напряму переносити на все населення.

Нагадаємо, вчені з Барселони та Гарвардської медичної школи розробили революційний штучний інтелект під назвою popEVE, здатний прогнозувати, чи можуть нові генетичні мутації спричинити захворювання. Ця модель, заснована на еволюційному аналізі сотень тисяч видів тварин, вже продемонструвала вищу точність порівняно з іншими існуючими підходами, включно з інструментом AlphaMissense від Google DeepMind. 

Теги: штучний інтелект вчені хвороба сон

