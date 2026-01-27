Головна Київ Новини
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Картопля у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Попри подорожчання, відпускні ціни на картоплю в Україні зараз в середньому на 60-65% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року

В Україні завершився період тривалої стабільності на ринку овочів борщового набору, після недовгого затишшя оптові ціни на картоплю стрімко пішли вгору, що миттєво відобразилося на вартості продукту в роздрібних мережах. «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.

Ціни в мережі Varus 

У мережі Varus ціни на вагову картоплю стартують від 12,90 грн за кг. Сортову картоплю «Коломбо», яку рекомендують для пюре, продають по 24,90 грн/кг, а сорти «Гранада» та «Белларосса» коштують однаково – 26,90 грн/кг. Миту картоплю для варіння тут можна знайти за 25,60 грн/кг, тоді як фасована продукція у сітках по 2,5 кг коштує 26,90 грн за кілограм. 








Ціни в мережі «Сільпо»

У мережі «Сільпо» теж великий асортимент картоплі, а вартість за кілограм коливається залежно від призначення та якості овоча. Зокрема, білу відбірну картоплю та сорт «Коломбо» тут реалізують по 25,69 грн за кг. Сорт «Белларосса» коштує трохи дорожче – 26,69 грн за кг, а за спеціальну картоплю для смаження «Гранада» доведеться заплатити 27,79 грн. Найдорожчою у цій мережі виявилася мита рожева картопля, ціна на яку сягнула 40,19 грн за кг. 



фото: glavcom.ua


фото: glavcom.ua


фото: glavcom.ua


фото: glavcom.ua


фото: glavcom.ua

Ціни в «Екомаркеті»

Мережа супермаркетів Екомаркет пропонує картоплю вагову білу за ціною 15,99 грн за кг та картоплю рожеву за ціною 16,99 грн за кг.



фото: glavcom.ua

Скільки коштує картопля в «АТБ»

У мережі «АТБ» картопля першого ґатунку обійдеться покупцям у 13,89 грн за кг, а фасована (мита, відбірна) «Овочиста»  – 90,00 грн за упаковку вагою 2,5 кг,  або 36,00 грн за кг.



фото: glavcom.ua

Ціни в Metro

Мережа Metro пропонує картоплю, фасовану у сітки по 5 кг. Вартість такої упаковки становить 129 грн, що в перерахунку дорівнює 25,80 грн за кілограм.



скриншот

Нагадаємо, в Україні з початку минулого тижня спостерігається зростання оптових цін на картоплю. У цьому сегменті ринку ціни залишалися незмінними з середини грудня минулого року. Аналітики проєкту EastFruit розповіли, чому зросли ціни на картоплю. Аналітики пояснили, що з початку другої декади грудня року продавці знижували відпускні ціни на наявні партії картоплі, особливо на ті, що вже не підлягали тривалому зберіганню. Зокрема, продавці, спираючись на стабільний попит і помітне скорочення пропозиції, підвищили відпускні ціни на наявні обсяги картоплі до рівня 7-13 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці першої декади січня поточного року.

Експерти додали, що представники оптових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах. На думку аналітиків, головною причиною подорожчання в цьому сегменті стало загальне скорочення пропозиції картоплі на внутрішньому ринку.

Слід зазначити, що попри подорожчання, відпускні ціни на картоплю в Україні зараз в середньому на 60-65% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. За словами власників якісної картоплі, нинішні цінові тенденції в цьому сегменті ринку посиляться – якщо не найближчими тижнями, то на початку весни поточного року.



