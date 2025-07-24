По всьому світу перестав працювати Starlink

По всьому світу фіксуються перебої у роботі Starlink. Про це стало відомо з повідомлення на офіційному сайті компанії, інформує «Главком».

Повідомляється, що у роботі сервісу супутникового зв’язку Starlink від американської компанії SpaceX стався глобальний збій.

Відсутність зв’язку зафіксували й військові на лінії фронту в Україні.

Причина наразі невідома, також не повідомляється про час розв'язання проблеми.

За даними сайту Downdetector, на проблеми із Starlink скаржаться користувачі по всьому світу.

Як відомо, компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink.