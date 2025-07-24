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По всьому світу перестав працювати Starlink

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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По всьому світу перестав працювати Starlink
фото з відкритих джерел

По всьому світу фіксуються перебої у роботі Starlink. Про це стало відомо з повідомлення на офіційному сайті компанії, інформує «Главком».

Повідомляється, що у роботі сервісу супутникового зв’язку Starlink від американської компанії SpaceX стався глобальний збій.

Відсутність зв’язку зафіксували й військові на лінії фронту в Україні.

Причина наразі невідома, також не повідомляється про час розв'язання проблеми.

По всьому світу перестав працювати Starlink фото 1

За даними сайту Downdetector, на проблеми із Starlink скаржаться користувачі по всьому світу.

Як відомо, компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink.

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Теги: Starlink

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