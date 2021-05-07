Солдати майбутнього: британські піхотинці тестують «повітряні» костюми

Британська морська піхота випробувала реактивні ранці під час навчального штурму судна

У Великій Британії морські піхотинці тестують костюм, в якому боєць зможе літати над полем бою. Це забезпечить нечувану мобільність та можливість перелітати бійцям з одного корабля на інший.

Демонструючи можливості інноваційного метода пересування, піхотинець перелетів з надувного човна на корабель, який йшов повним ходом. Таким чином імітувалася ситуація з захопленням судна.

Після посадки на кораблі умовного супротивника летючий солдат закріпив на борту драбину та скинув її вниз, щоб по ній змогли залізти члени його команди.

Реактивні костюми розробляє компанія Gravity Industries.

У пілота за спиною закріплений бак з реактивним паливом. Одне попадання кулі у бак може викликати вибух ранця.

Ще один мінусів костюма – це відсутність можливості під час польоту використовувати руки. Це обмеження зберігається і певний час після приземлення, адже необхідно вивільнити кінцівки зі спеціальних рукавиць.

Для солдата це становить небезпеку, бо він стає майже беззахисним.

Зараз виробник працює над тим, щоб розробити спеціальну турель, яка кріпиться на плече та повторює рухи голови.