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Учені створили перший у світі чип із людським мозком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Учені створили перший у світі чип із людським мозком
Під час експерименту незвичайний «мозок» навчили грати в гру Pong, яку він освоїв за п'ять хвилин
фото з відкритих джерел

Учені з університету Монаша імплантували в електроди чипа 800 тисяч клітин мозку людини та миші

В Австралії вченим вдалося створити електронний чип із клітинами людського мозку. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Свою розробку група дослідників з університету Монаша назвала DishBrain. У його електроди вживили 800 тисяч клітин мозку людини і миші. Під час експерименту незвичайний «мозок» вчені навчили грати в гру Pong, яку він освоїв за п'ять хвилин.

Для цього вчені скористалися тим, що мікроелектроди DishBrain уже могли зчитувати активність клітин мозку і стимулювати їх електричними сигналами. Таким чином, коли «електромозок» правильно взаємодіяв з ракеткою, експериментатори заохочували його. А, якщо в грі було зроблено промах, клітини отримували непередбачуваного впливу. Це перший випадок, коли клітини мозку, вирощені в лабораторії, отримали можливість не тільки відчувати світ, а й впливати на нього.

Науковий керівник групи досліджень уже заявив, що можливості DishBrain можуть стати основою нового покоління машинного навчання, особливо коли воно буде втілене в автономних транспортних засобах, дронах і роботах.

Нагадаємо, Нью-Йоркська поліція затримала першого наркоторговця, якого вдалося вирахувати за допомогою системи штучного інтелекту (ШІ) від компанії Rekor. Правоохоронці підписали контракт із компанією і тепер її нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє про підозрілі автомобілі.

До слова, понад 8500 авторів художньої літератури, нон-фікшн та поезії звернули увагу на серйозну проблему щодо використання їхніх творів без належного дозволу чи компенсації, штучними інтелектами, такими як ChatGPT, Bard, LLaMa та іншими.

Теги: штучний інтелект технології вчені

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