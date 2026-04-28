У США відкрився магазин з помічником-ШІ, який керує роботою людей

Помічник-ШІ інколи може помилятися у своїх задачах

У Сан-Франциско, що у штаті Каліфорнія (США) запрацював магазин, яким керує штучний інтелект. Замість продавця в магазині працює цифровий асистент. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Bloomberg.

Магазин зі штучним інтелектом має назву – Andon Market, в ньому можна придбати товари для дому. Проте питання стосовно цін, асортименту та роботи працівників вирішує цифровий асистент, який створений за допомогою штучного інтелекту. Віртуального помічника магазину звати Луна.

Вона є фактичним керівником, який визначає ціни та відповідає за роботу людей. «Футболки розкупили! Будь ласка, зробіть фото магазину, коли буде зручний момент», – говорить Луна в одному зі своїх наказів.

У Сан-Франциско запрацював магазин, яким керує штучний інтелект фото: Bloomberg

Попри цифровізацію та автономність цифровий помічник має й свої недоліки. Луна може помилятися, наприклад, одного разу вона замовила для магазину забагато свічок. А під час завантаження в робочі дні Луна вирішила не викликати на роботу працівників. Однак після спілкування з людьми помічник-ШІ змінив свою думку.

На реалізацію магазину зі штучним інтелектом творці витратили понад $100 тис. Зокрема така сума була виділена лише на розвиток Луни. Наразі магазин працює без прибутку разом із тим, що приміщення орендоване за близько $7 тис. Тож за словами самої Луни, щоб мати хоча б нульовий прибуток, а не збитковий, варто заробляти по $500 на день.

Нагадаємо, компанія OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.0, який отримав можливість працювати з інформацією з інтернету та аналізувати завантажені файли. Оновлення базується на новій моделі GPT Image 2, яка дозволяє системі не лише генерувати зображення, а й створювати візуальні пояснення на основі отриманих даних.