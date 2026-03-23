Відмова за дві хвилини: як штучний інтелект ламає молоді пошук роботи

Рекрутери масово використовують ШІ для відбору кандидатів

Використання штучного інтелекту у рекрутингу ускладнює пошук роботи для молоді, оскільки кандидатів можуть відхиляти вже за кілька хвилин після подачі заявки. Про це йдеться в матеріалі BBC, пише «Главком».

Студентка з Лондона Бхувана Чілукурі розповіла, що подала понад 100 заявок і отримала відмову на кожну з них.

«Були моменти, коли я подавала заявку, а менш ніж за дві хвилини отримувала відмову, що справді жахливо», – каже вона.

За її словами, більшість заявок навіть не доходять до рекрутерів, оскільки їх відсіюють алгоритми.

Згідно з даними LinkedIn, близько 89% рекрутерів у Великій Британії планують збільшити використання штучного інтелекту під час найму.

Це відбувається на тлі зростання конкуренції на ринку праці – кількість вакансій зменшилася майже вдвічі порівняно з періодом після пандемії.

Генеральний директор рекрутингової компанії Adecco Деніс Машуель зазначив, що кандидатам у середньому доводиться подавати близько 200 заявок, щоб отримати одну пропозицію роботи.

«Якщо ви звертаєтесь до 500 кандидатів, ви створюєте 499 розчарованих людей», – пояснив він.

Компанії дедалі частіше використовують ШІ для обробки великої кількості заявок, а також для проведення відеоспівбесід і первинного відбору кандидатів. Водночас деякі роботодавці визнають, що такий процес може бути демотивуючим для шукачів роботи.

У юридичній фірмі Mishcon de Reya, яка отримала близько 5000 заявок на 35 позицій, вже тестують чат-ботів для первинного відбору кандидатів. Там вважають, що штучний інтелект може зробити процес більш послідовним і навіть справедливішим.

Однак кандидати скептично ставляться до такого підходу. «Я не довіряю штучному інтелекту, гадаю, я завжди довірятиму людині», – каже Чілукурі.

Раніше експерт TS Lombard Даріо Перкінс спростував зв'язок між зростанням безробіття серед молодих шукачів роботи в США та активним впровадженням штучного інтелекту. За його даними, головна причина – загальне уповільнення найму в усіх галузях, спричинене трьома ключовими економічними факторами.