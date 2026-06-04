Штучний інтелект виходить з-під контролю. Засновник DeepMind б'є на сполох

Людство перебуває за крок до фундаментального цивілізаційного зламу – появи загального штучного інтелекту (AGI)

Штучний інтелект може змінити звичний світоустрій у стократ сильніше та швидше за будь-які попередні винаходи в історії. Творці передових технологій попереджають: часу на адаптацію суспільства та держав до нової реальності майже не залишилося.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Stanford Graduate School of Business.

Якщо провідні гравці ринку не зупинять хаотичну «гонку на дно» та не запровадять гнучкі правила безпеки, світ ризикує втратити контроль над інструментом, що розвивається за експонентою. Про це заявив засновник і генеральний директор лабораторії штучного інтелекту Google DeepMind Деміс Хассабіс під час своєї публічної промови у Стенфордському університеті. Лауреат Нобелівської премії детально пояснив суть своєї резонансної фрази про «технологічну сингулярність».

Деміс Хассабіс переконаний, що створення повноцінного штучного інтелекту, здатного зрівнятися за когнітивними можливостями з людиною або й перевершити її, – це питання щонайбільше кількох найближчих років. Саме ця подія стане тригером для настання так званої технологічної сингулярності.

«Коли ми озирнемося на цей час, гадаю, років через 10, ми чітко зрозуміємо, що стояли біля самого підніжжя сингулярності. Ступінь впливу цієї технології на світ можна порівняти з промисловою революцією, але у стократ більшому масштабі – усе відбуватиметься вдесятеро швидше і вдесятеро масштабніше. Суспільство має це почути вже зараз, бо в нас занадто обмаль часу, щоб підготуватися до того, що це принесе», – зазначив Деміс Хассабіс.

Керівник Google DeepMind визнав, що насторожене та подекуди негативне ставлення громадян США до стрімкої експансії нейромереж є цілком виправданим і раціональним. Штучний інтелект за своєю природою є технологією подвійного призначення (яка може використовуватися як на благо, так і на шкоду), а його розробка наразі відбувається в умовах безкомпромісного геополітичного та комерційного суперництва між країнами та техгігантами.

Хассабіс охарактеризував поточний стан індустрії як небезпечну «гонку на дно»: у прагненні першими презентувати нову модель компанії свідомо чи несвідомо нехтують протоколами кібербезпеки. Перевагу отримує той, хто витрачає найменше часу на запобіжні заходи.

Єдиним виходом із цього піке очільник DeepMind вважає впровадження «розумного та динамічного регулювання» за безпосередньої участі державних інституцій. Класичні паперові закони тут безсилі – правова база має бути максимально гнучкою, щоб миттєво адаптуватися до оновлень, які виходять щомісяця.

Найкращим доказом користі штучного інтелекту є його практичні досягнення в науці. Хассабіс нагадав про тріумф системи AlphaFold, яка успішно розв'язала фундаментальну 50-річну біологічну проблему передбачення тривимірної структури білків (за що вчений і отримав Нобелівську премію з хімії у 2024 році). Наразі компанія виклала у відкритий доступ структури близько 200 млн білків – цією базою щодня користуються майже три мільйони дослідників зі 190 країн світу.

Проте засновник DeepMind закликав колег по цеху припинити займатися пустим маркетингом та спекуляціями на темі майбутнього благополуччя. На його думку, розробники мають перейти від теорії до практики: «Треба нарешті припинити міркувати про лікування раку суто в гіпотетичній площині. Потрібно взяти інструменти ШІ й нарешті вилікувати рак. Світу необхідно значно більше подібних фундаментальних проривів, ніж ми маємо сьогодні».

Нагадаємо, штучний інтелект почали використовувати для збору боргів. Американські компанії підключають голосових ботів для обдзвону боржників. Автоматизовані системи вже здійснюють мільйони дзвінків щомісяця, а разом із зростанням кількості прострочених боргів збільшується й кількість скарг на помилки таких сервісів.