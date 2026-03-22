Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект

Мільярдер Білл Гейтс вважає, що ці професії можуть пережити розвиток ШІ

Штучний інтелект постійно набирає обертів та розвивається, водночас деякі робітники через це втрачають роботу. Однак співзасновник Microsoft американський бізнесмен та мільярдер Білл Гейтс стверджує, що існують професії, які штучний інтелект не здатний замінити на ринку праці. Про це пише «Главком» із посиланням на Lad Вible.

За словами Білла Гейтса, деякі професії будуть затребувані завжди. Зокрема, люди, які дотичні до створення самого ж ШІ збережуть свої робочі місця. 70-річний мільярдер вважає, що штучний інтелект не зможе розвиватися далі без програмістів та людей, які безпосередньо відповідають за його створення.

Програмісти та розробники

Попри те що ШІ може писати коди цього все одно недостатньо. Фахівці потрібні в цій роботі для контролю, виправлення помилок та розвитку інструментів штучного інтелекту. Адже за це відповідає людина та керує технологіями, а не навпаки.

Біологи

Люди, які працюють над медичними дослідженнями та здійснють наукові відкриття, теж можуть не перейматися за свою роботу. Хоча ШІ допомагає аналізувати дані, він не може генерувати ідеї.

Річ у тім, що люди самі створюють гіпотези та проводять щодо цього досліди та експерименти, що часто призводить до відкриттів. Тож технології тут безсилі, вони виконують лише роль допоміжного інструменту.

Енергетики та інженери

Зазначається, що ті, хто працює у сфері енергетики, можуть не перейматися за свої робочі місця. Цей сектор є занадто складним, щоб ним зміг керувати ШІ.

За словами Біллі Гейтса, ШІ може аналізувати та ефективно працювати, однак людський досвід не замінить нічого. Тим паче коли мова йде про енергетику. Однак бізнесмен зазначив, що його прогнози можуть бути не точними, адже він не може знати, як ШІ дійсно вплине на ринок праці та як буде розвиватися.

Які професії зазнали найвищого до найнижчого рівня перекриття через ШІ

Попри ці прогнози, 40 інших професій зазнали ризику через штучний інтелект. Про це йдеться в минулорічному звіті компанії:

Перекладачі та письмові перекладачі (98 % перекриття);

Історики (91 % перекриття);

Математики (91 % перекриття);

Коректори (91 % перекриття);

Автоматичні кодувальники (90-відсоткове перекриття);

Письменники та автори (85 % перекриття);

Статистичні асистенти (85 % перекриття);

Торговельні представники (84 % перекриття);

Технічні автори (83 % перекриття);

Журналісти (81 % перекриття).

За словами, старшого дослідника Microsoft Кіран Томлінсон цей звіт «досліджує, які категорії робочих місць можуть продуктивно використовувати чат-боти зі штучним інтелектом, а не позбавляти чи замінювати робочі місця».

Також повідомлялося, компанія Meta розмірковує над масштабним скороченням персоналу, яке може зачепити понад 20% працівників. Такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню ШІ-інструментів. Керівники підрозділів уже отримали попередження про можливі скорочення та доручення підготувати плани щодо зменшення штату.