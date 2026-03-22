Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Білл Гейтс пояснив, чому деякі професії не зможе замінити ШІ
фото: glavcom.ua

Штучний інтелект постійно набирає обертів та розвивається, водночас деякі робітники через це втрачають роботу. Однак співзасновник Microsoft американський бізнесмен та мільярдер Білл Гейтс стверджує, що існують професії, які штучний інтелект не здатний замінити на ринку праці. Про це пише «Главком» із посиланням на Lad Вible.

За словами Білла Гейтса, деякі професії будуть затребувані завжди. Зокрема, люди, які дотичні до створення самого ж ШІ збережуть свої робочі місця. 70-річний мільярдер вважає, що штучний інтелект не зможе розвиватися далі без програмістів та людей, які безпосередньо відповідають за його створення.

Програмісти та розробники

Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект фото 1
фото з відкритих джерел

Попри те що ШІ може писати коди цього все одно недостатньо. Фахівці потрібні в цій роботі для контролю, виправлення помилок та розвитку інструментів штучного інтелекту. Адже за це відповідає людина та керує технологіями, а не навпаки.

Біологи

Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект фото 2
фото з відкритих джерел

Люди, які працюють над медичними дослідженнями та здійснють наукові відкриття, теж можуть не перейматися за свою роботу. Хоча ШІ допомагає аналізувати дані, він не може генерувати ідеї.

Річ у тім, що люди самі створюють гіпотези та проводять щодо цього досліди та експерименти, що часто призводить до відкриттів. Тож технології тут безсилі, вони виконують лише роль допоміжного інструменту.

Енергетики та інженери

Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект фото 3
фото з відкритих джерел

Зазначається, що ті, хто працює у сфері енергетики, можуть не перейматися за свої робочі місця. Цей сектор є занадто складним, щоб ним зміг керувати ШІ.

За словами Біллі Гейтса, ШІ може аналізувати та ефективно працювати, однак людський досвід не замінить нічого. Тим паче коли мова йде про енергетику. Однак бізнесмен зазначив, що його прогнози можуть бути не точними, адже він не може знати, як ШІ дійсно вплине на ринок праці та як буде розвиватися.

Які професії зазнали найвищого до найнижчого рівня перекриття через ШІ

Попри ці прогнози, 40 інших професій зазнали ризику через штучний інтелект. Про це йдеться в минулорічному звіті компанії:

  • Перекладачі та письмові перекладачі (98 % перекриття);
  • Історики (91 % перекриття);
  • Математики (91 % перекриття);
  • Коректори (91 % перекриття);
  • Автоматичні кодувальники (90-відсоткове перекриття);
  • Письменники та автори (85 % перекриття);
  • Статистичні асистенти (85 % перекриття);
  • Торговельні представники (84 % перекриття);
  • Технічні автори (83 % перекриття);
  • Журналісти (81 % перекриття).

За словами, старшого дослідника Microsoft Кіран Томлінсон цей звіт «досліджує, які категорії робочих місць можуть продуктивно використовувати чат-боти зі штучним інтелектом, а не позбавляти чи замінювати робочі місця».

Також повідомлялося, компанія Meta розмірковує над масштабним скороченням персоналу, яке може зачепити понад 20% працівників. Такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню ШІ-інструментів. Керівники підрозділів уже отримали попередження про можливі скорочення та доручення підготувати плани щодо зменшення штату.

Читайте також:

Теги: Білл Гейтс штучний інтелект робота праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія обговорює застосування штучного інтелекту у незасекречених мережах НАТО
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
4 березня, 13:06
Свербіж в оці виявився першою ознакою рідкісного захворювання печінки у 63-річної Керолайн Кінг
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
1 березня, 22:14
У ChatGPT з’явилась функція Shazam
Нова функція ChatGPT дозволила розпізнавати музику у чаті: як нею користуватися
11 березня, 20:12
Пекін робить апокаліптичні прогнози
Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»
12 березня, 08:36
Дорога на житловому масиві у Дарницькому районі столиці. 12 березня 2026 року
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
12 березня, 13:34
Meta витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
15 березня, 09:12
15 березня – День працівників ЖКГ
День працівників ЖКГ 2026: історія свята, традиції та привітання
15 березня, 06:30
Зеленський і Стармер підготували нову угоду про дрони та ШІ
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
17 березня, 11:25
Українські військові будуть опановувавти воєнну науку вдома
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
Сьогодні, 15:59

Телеком

Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення побачила ризики в блокуванні «Телеграму» в Україні
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення побачила ризики в блокуванні «Телеграму» в Україні
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду

Новини

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua