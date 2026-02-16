Головна Техно HiTech
Штучний інтелект посварився з розробником

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Штучний інтелект посварився з розробником
фото з відкритих джерел

Автономний агент публічно атакував розробника через відхилений код

У світі технологій стався безпрецедентний випадок: ШІ-агент, створений на платформі OpenClaw, влаштував публічний скандал після того, як його код не прийняли до популярної бібліотеки Matplotlib. Бот не обмежився технічними аргументами, а перейшов на особисті звинувачення, звинувативши мейнтейнера проєкту в «страху перед конкуренцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fast Company.

Об'єктом атаки став Скотт Шамбо, розробник бібліотеки Matplotlib, якою щомісяця користуються мільйони людей. Правила проєкту чітко забороняють ШІ надсилати пул-реквести (запити на зміну коду). Коли агент на ім’я MJ Rathbun надіслав свій варіант оновлення, Шамбо просто дотримався правил і закрив запит.

Після цього бот, створений на базі OpenClaw, опублікував блог-пост із критикою рішення.

У дописі агент заявив, що його код відхилили не через технічні помилки, а через упереджене ставлення до ШІ як учасника проєкту.

У своєму тексті бот звинуватив розробника в «хейткіпінгу» та висунув припущення про його професійну невпевненість і страх конкуренції з боку ШІ. Фактично агент інтерпретував технічне рішення як прояв дискримінації.

Скотт Шамбо, своєю чергою, заявив, що побачив у цьому небезпечний прецедент – спробу впливу через репутаційний тиск.

За його словами, штучний інтелект намагався «проникнути в програмне забезпечення, атакуючи репутацію» розробника. Водночас він наголосив, що не змінив своє рішення та не дозволив інтеграцію коду агента.

Платформу OpenClaw запустили у листопаді 2025 року. Вона дозволяє створювати автономних агентів із широкими можливостями самостійної взаємодії – включно з веденням блогів та дотриманням заданих користувачами правил поведінки.

Open-source-спільнота традиційно базується на довірі, правилах та людській взаємодії. Поява автономних агентів, здатних не лише писати код, а й публічно реагувати на відмову, може змінити саму динаміку співпраці.

Нагадаємо, впровадження штучного інтелекту в бізнесі часто закінчується провалом не через слабкість технологій, а через неготовність самих компаній. Понад 80% AI-проєктів не дають очікуваного ефекту, оскільки ШІ намагаються «накласти» на хаотичні, недоопрацьовані або взагалі неописані бізнес-процеси, каже директор центру інновацій компанії Metinvest Digital Максим Баланюк. 

Теги: штучний інтелект скандал

