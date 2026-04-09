Єгор Голівець
Штучний інтелект націлився на рекламний ринок: деталі
ChatGPT починає приносити мільярди
фото: OpenAI

OpenAI планує заробляти мільярди та кинути виклик лідерам ринку

OpenAI планує суттєво наростити рекламні доходи, роблячи ставку на власні продукти зі штучним інтелектом, і очікує отримати значні прибутки від цього напрямку вже цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними джерела, пілотний рекламний проєкт OpenAI показав швидке зростання. Менш ніж за два місяці він приніс близько $100 млн щорічного регулярного доходу.

У компанії розраховують, що доходи від реклами зростатимуть дуже швидко. За прогнозами, вже цього року вони можуть досягти $2,5 млрд, а в наступні роки – зрости у кілька разів.

Зокрема, OpenAI очікує подальшого збільшення рекламних надходжень до десятків мільярдів доларів наприкінці десятиліття.

У компанії також прогнозують значне розширення аудиторії своїх продуктів. Очікується, що ними користуватимуться мільярди людей щотижня. Це дозволить OpenAI конкурувати з найбільшими гравцями рекламного ринку, серед яких Google, Meta, Amazon та TikTok.

Як зазначають джерела, компанія намагається переконати інвесторів у тому, що має кілька стабільних джерел доходу, які зростатимуть разом із розвитком її технологій. Це особливо важливо з огляду на значні витрати OpenAI на обчислювальні ресурси, необхідні для розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, що пророцтво головного виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана про появу мільярдних компаній з однією людиною в штаті починає збуватися.

41-річний підприємець із Лос-Анджелеса Меттью Галлахер, використовуючи лише ноутбук, ШІ-інструменти та допомогу свого брата, побудував телемедичну імперію Medvi, яка продемонструвала захопливі темпи зростання та прибутковості. Наразі історія Medvi стала головним прикладом того, як штучний інтелект перетворює наполегливі ідеї на нову бізнес-реальність.

