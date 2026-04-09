Штучний інтелект націлився на рекламний ринок: деталі

OpenAI планує заробляти мільярди та кинути виклик лідерам ринку

OpenAI планує суттєво наростити рекламні доходи, роблячи ставку на власні продукти зі штучним інтелектом, і очікує отримати значні прибутки від цього напрямку вже цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними джерела, пілотний рекламний проєкт OpenAI показав швидке зростання. Менш ніж за два місяці він приніс близько $100 млн щорічного регулярного доходу.

У компанії розраховують, що доходи від реклами зростатимуть дуже швидко. За прогнозами, вже цього року вони можуть досягти $2,5 млрд, а в наступні роки – зрости у кілька разів.

Зокрема, OpenAI очікує подальшого збільшення рекламних надходжень до десятків мільярдів доларів наприкінці десятиліття.

У компанії також прогнозують значне розширення аудиторії своїх продуктів. Очікується, що ними користуватимуться мільярди людей щотижня. Це дозволить OpenAI конкурувати з найбільшими гравцями рекламного ринку, серед яких Google, Meta, Amazon та TikTok.

Як зазначають джерела, компанія намагається переконати інвесторів у тому, що має кілька стабільних джерел доходу, які зростатимуть разом із розвитком її технологій. Це особливо важливо з огляду на значні витрати OpenAI на обчислювальні ресурси, необхідні для розвитку штучного інтелекту.

