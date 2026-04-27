Вищий антикорупційний суд запровадив штучний інтелект у роботу

Єгор Голівець
Застосунок аналізує дані і розшифровує засідання, але вироки залишаються за суддями

Вищий антикорупційний суд застосовує штучний інтелект для обробки великих обсягів даних, але не залучає його до ухвалення рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника апарату суду Богдана Крикливенка.

Засади використання штучного інтелекту в суді затвердили ще у 2024 році. Водночас швидкий розвиток технологій вимагає регулярного оновлення підходів до їх застосування.

«Впровадження ШІ є невід'ємною частиною цифровізації суду, передбаченої стратегією ВАКС на 2026–2028 роки», – зазначив Крикливенко.

Він підкреслив, що ключовим викликом залишається баланс між впровадженням інновацій та забезпеченням кібербезпеки. У суді вже тестують інструменти транскрибування, які дозволяють перетворювати аудіозаписи засідань на текст.

Водночас Крикливенко наголосив, що штучний інтелект не може використовуватися для ухвалення судових рішень. «Штучний інтелект не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел», – додав він.

Нагадаэмо, що центральне розвідувальне управління США вперше від моменту створення у 1947 році розпочало системну інтеграцію генеративного штучного інтелекту в аналітичну діяльність. За даними Politico, агентство вже підготувало перший автономний розвідувальний звіт і планує протягом кількох років впровадити спеціалізованих «ШІ-співробітників» на всіх платформах.

Штучний інтелект використовуватимуть для аналізу великих масивів даних, перевірки аналітичних висновків, виявлення прихованих тенденцій і підготовки проєктів рішень для керівництва. У 2025 році ЦРУ протестувало понад 300 ініціатив, зокрема інструменти швидкої обробки інформації, перекладу мов і підтримки офіцерів, які працюють під прикриттям.

Читайте також

Буданов натякнув на нову українську розробку
Україна підготувала «сюрприз» для РФ. Буданов розкрив деталі
23 квiтня, 19:50
Суд завершив допит Лабазюка: заборону на виїзд не продовжено
ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка: що вирішив суд
22 квiтня, 17:24
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
18 квiтня, 06:27
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
10 квiтня, 04:29
ChatGPT починає приносити мільярди
Штучний інтелект націлився на рекламний ринок: деталі
9 квiтня, 21:10
Державний штучний інтелект працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні
Українці визначилися із назвою першого національного штучного інтелекту
30 березня, 16:24
Попри спроби США та платформ соцмереж спростовувати фейки, нові хвилі дезінформації продовжують з’являтися і поширюватися
Пропаганда та ШІ стали ключовою зброєю Ірану у війні – аналіз The New York Times 
29 березня, 00:55
WhatsApp презентував низку нових корисних функцій
WhatsApp представив масштабне оновлення: що змінилось
28 березня, 08:54
Дослідження попереджає про небезпечну поведінку штучного інтелекту
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
28 березня, 03:23

9 років колонії: ВАКС засудив службовця за хабар у майже 2 млн грн
9 років колонії: ВАКС засудив службовця за хабар у майже 2 млн грн
«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
Вейпи та кальяни в Україні можуть заборонити для підлітків
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах

Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

