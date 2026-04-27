Вищий антикорупційний суд запровадив штучний інтелект у роботу

Застосунок аналізує дані і розшифровує засідання, але вироки залишаються за суддями

Вищий антикорупційний суд застосовує штучний інтелект для обробки великих обсягів даних, але не залучає його до ухвалення рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника апарату суду Богдана Крикливенка.

Засади використання штучного інтелекту в суді затвердили ще у 2024 році. Водночас швидкий розвиток технологій вимагає регулярного оновлення підходів до їх застосування.

«Впровадження ШІ є невід'ємною частиною цифровізації суду, передбаченої стратегією ВАКС на 2026–2028 роки», – зазначив Крикливенко.

Він підкреслив, що ключовим викликом залишається баланс між впровадженням інновацій та забезпеченням кібербезпеки. У суді вже тестують інструменти транскрибування, які дозволяють перетворювати аудіозаписи засідань на текст.

Водночас Крикливенко наголосив, що штучний інтелект не може використовуватися для ухвалення судових рішень. «Штучний інтелект не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел», – додав він.

