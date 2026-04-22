OpenAI випустила новий генератор зображень: що він уміє

Єгор Голівець
Єгор Голівець
OpenAI випустила новий генератор зображень: що він уміє
OpenAI випустила ChatGPT Images 2.0: генератор шукає в інтернеті
Система отримала доступ до інтернету, аналізує файли та генерує серії зображень

Компанія OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.0, який отримав можливість працювати з інформацією з інтернету та аналізувати завантажені файли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Verge.

Оновлення базується на новій моделі GPT Image 2, яка дозволяє системі не лише генерувати зображення, а й створювати візуальні пояснення на основі отриманих даних. Генератор також здатен аналізувати структуру зображень і використовувати цю інформацію під час створення нових візуальних матеріалів.

ChatGPT Images 2.0 підтримує генерацію до восьми зображень одночасно з увімкненим режимом «мислення». Це дає змогу зберігати єдність персонажів, об’єктів і стилю в серіях, що спрощує створення коміксів, контенту для соцмереж або дизайнерських рішень.

Система також отримала покращення у відтворенні фотографічних деталей. Користувачі можуть створювати різні типи зображень – від піксельної графіки до стилізованих кадрів, схожих на сцени з фільмів. Максимальна роздільна здатність зображень досягає 2K.

Окремий акцент зроблено на роботі з текстом у зображеннях. Генератор покращив підтримку не лише англійської, а й інших мов, зокрема японської, корейської, китайської, хінді та бенгальської. Нові можливості вже доступні для користувачів платних підписок ChatGPT, зокрема Plus, Pro, Business та Enterprise.

До слова, сучасна молодь дедалі частіше використовує штучний інтелект як посередника в особистих стосунках, що дослідники називають феноменом «соціального розвантаження». Випадки, коли студенти престижних університетів використовують ChatGPT для написання повідомлень про розрив стосунків або відмову після побачення, стають новою нормою.

Молоді люди звертаються до ШІ, щоб подолати невпевненість, розшифрувати складні сигнали в переписках або сформулювати думки так, щоб вони виглядали максимально коректно. Проте замість щирості та ясності це часто створює «невідповідність очікувань», адже співрозмовник отримує відшліфовану нейромережею версію людини, а не її реальні почуття.

OpenAI випустила новий генератор зображень: що він уміє
OpenAI випустила новий генератор зображень: що він уміє
