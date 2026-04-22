OpenAI випустила новий генератор зображень: що він уміє

Система отримала доступ до інтернету, аналізує файли та генерує серії зображень

Компанія OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.0, який отримав можливість працювати з інформацією з інтернету та аналізувати завантажені файли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Verge.

Оновлення базується на новій моделі GPT Image 2, яка дозволяє системі не лише генерувати зображення, а й створювати візуальні пояснення на основі отриманих даних. Генератор також здатен аналізувати структуру зображень і використовувати цю інформацію під час створення нових візуальних матеріалів.

ChatGPT Images 2.0 підтримує генерацію до восьми зображень одночасно з увімкненим режимом «мислення». Це дає змогу зберігати єдність персонажів, об’єктів і стилю в серіях, що спрощує створення коміксів, контенту для соцмереж або дизайнерських рішень.

Система також отримала покращення у відтворенні фотографічних деталей. Користувачі можуть створювати різні типи зображень – від піксельної графіки до стилізованих кадрів, схожих на сцени з фільмів. Максимальна роздільна здатність зображень досягає 2K.

Окремий акцент зроблено на роботі з текстом у зображеннях. Генератор покращив підтримку не лише англійської, а й інших мов, зокрема японської, корейської, китайської, хінді та бенгальської. Нові можливості вже доступні для користувачів платних підписок ChatGPT, зокрема Plus, Pro, Business та Enterprise.

