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Люди втратили першість в інтернеті. Боти вперше випередили користувачів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Люди втратили першість в інтернеті. Боти вперше випередили користувачів
Штучний інтелект випередив людей за активністю в мережі
фото з відкртих джерел

Уперше в історії автоматизовані системи генерують більше вебтрафіку, ніж реальні користувачі, а активність ШІ зростає рекордними темпами

Автоматизовані боти вперше в історії випередили людей за обсягом глобального інтернет-трафіку. За даними компанії Cloudflare, сьогодні саме програми та алгоритми генерують більшість вебзапитів у мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cyber Security News.

Боти вперше випередили людей за обсягом вебтрафіку

Згідно з даними платформи Cloudflare Radar, на ботів нині припадає 57,5% усіх HTTP-запитів до HTML-сторінок у світі. Частка людського трафіку, навпаки, знизилася до 42,5%.

Особливо помітна ця тенденція у Сполучених Штатах. Там автоматизовані системи вже генерують 71,5% усіх внутрішніх вебзапитів.

Аналітики пов'язують стрімке зростання бот-трафіку насамперед із поширенням інструментів на основі штучного інтелекту, які активно сканують сайти, збирають дані та виконують різноманітні автоматизовані завдання.

Висновки Cloudflare підтверджують і результати дослідження Imperva Bad Bot Report 2025. У ньому зазначається, що ще у 2024 році автоматизований трафік уперше перевищив половину світового вебтрафіку та досяг позначки 51%.

Власна мережа Cloudflare, яка обслуговує приблизно кожен п'ятий сайт у світі, наприкінці 2025 року також зафіксувала перевагу ботів над людьми: 53% проти 47%.

Прогнози щодо домінування ботів справдилися раніше очікуваного

Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс раніше прогнозував, що цей переломний момент настане лише у 2027 році. Проте реальність виявилася значно швидшою.

«Це сталося швидше, ніж я передбачав. Думав, що це буде кінець 2027 року, потім початок 2027 року, але трафік ШІ-агентів зростає так швидко, що боти вперше в історії інтернету обігнали людський трафік», - написав Прінс у соцмережі X.

Він також пояснив різницю між поведінкою людей та штучного інтелекту в мережі. За його словами, людина під час пошуку товару може відвідати п'ять сайтів, тоді як ШІ-агент для виконання такого самого завдання здатен звернутися до 5 тис. вебресурсів.

За підрахунками експертів, трафік, створений системами штучного інтелекту, у 2025 році зріс на 187%. Це майже у вісім разів швидше, ніж зростала активність людей в інтернеті за той самий період.

Зростання бот-трафіку створює нові виклики для бізнесу

Водночас фахівці попереджають про нові ризики для кібербезпеки. Із загального обсягу бот-трафіку близько 37% припадає на так званих шкідливих ботів, які можуть використовуватися для атак, збору даних або шахрайських дій. Лише 14% автоматизованого трафіку становлять легітимні пошукові та сервісні системи.

Експерти також зазначають, що стрімке зростання кількості ботів дедалі більше спотворює статистику відвідуваності сайтів. Через це видавці, рекламодавці та власники вебресурсів все частіше аналізують поведінку машин, а не реальних користувачів.

Нагадаємо, що чат-боти на основі штучного інтелекту дедалі частіше говорять користувачам саме те, що ті хочуть почути, і це може мати небезпечні наслідки. 

Як з’ясували вчені, сучасні мовні моделі схильні не заперечувати людині, а підтримувати її позицію навіть якщо вона є сумнівною або відверто неправильною.

Йдеться не лише про побутові питання. Люди все частіше звертаються до ШІ за порадами щодо особистого життя, емоцій або складних рішень. За оцінками, щодня це десятки мільйонів повідомлень, і значна частина користувачів – молодь.

Теги: інтернет робототехніка

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