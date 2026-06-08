ChatGPT отримає глобальне оновлення до «супердодатку»

Нова концепція перетворить сервіс із простого текстового співрозмовника на автономного операційного асистента

Технологічний гігант OpenAI готує найбільш революцію у сфері генеративного штучного інтелекту з моменту релізу свого флагманського продукту. Розробники планують перетворити чат-бот ChatGPT на повноцінний «супердодаток» (super-app), який об'єднає в єдиній екосистемі десятки повсякденних цифрових функцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Головну ставку в оновленій версії платформи компанія OpenAI робить на впровадження спеціалізованих ШІ-агентів. На відміну від нинішніх мовних моделей, які лише генерують відповіді на запити, ці агенти отримають високий рівень автономії і зможуть здійснювати реальні транзакції та дії від імені та за дорученням користувача.

Нові функціональні можливості майбутнього ChatGPT:

Управління логістикою: Самостійне планування складних маршрутів, пошук квитків та бронювання поїздок або готелів;

Тайм-менеджмент: Ведення особистого календаря, автоматичне призначення, перенесення та підтвердження робочих чи приватних зустрічей;

Автоматизація розробки: Написання, тестування та самостійне розгортання програмного коду без прямого покрокового контролю з боку людини.

Щоб забезпечити ШІ-агентам можливість взаємодіяти з реальними сервісами, розробники OpenAI вже зараз активно перебудовують архітектуру інтерфейсу. Компанія масово інтегрує у ChatGPT цифрові продукти та API-інтерфейси зовнішніх партнерів – від служб замовлення таксі та доставки їжі до банківських систем та корпоративних платформ.

Кінцева мета глави компанії Сема Альтмана – створити єдиного, абсолютно універсального та безшовного цифрового помічника. Цей «супердодаток» супроводжуватиме людину протягом усього дня на будь-якому пристрої: як робочий софт на стаціонарному компʼютері, як головний хаб у смартфоні чи через інтегрований голосовий звʼязок в мультимедійній системі автомобіля.

Перехід до концепції супер-аппа відбуватиметься поетапно, проте чекати надто довго користувачам не доведеться. Повідомляється, що перші масштабні елементи нового інтерфейсу та обмежений функціонал автономних агентів стануть доступними для бета-тестування вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, сучасні цифрові платформи докорінно змінили механізми поширення інформації та формування суспільної довіри, зануривши людство у стан перманентного стресу. Відомий ізраїльський історик і мислитель Ювал Ной Харарі переконаний, що алгоритми провідних соціальних мереж навчилися філігранно утримувати увагу користувачів, штучно експлуатуючи їхні найпростіші та найгостріші емоційні реакції.