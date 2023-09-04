Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок

Ризик найбільшою мірою стосується країн з високим рівнем доходу

Дослідження Міжнародної організації праці (спеціалізоване агентство при ООН) показало, що через ШІ близько 21 млн робочих місць, які займають жінки, можуть бути автоматизовані. Це стосується країн із високим доходом, пише Insider.

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У публікації йдеться, що більшою мірою ризик заміни робочих місць ШІ стосується адміністративних працівників та жінок. Результати дослідження свідчать про те, що наслідки автоматизації сильно залежать від статі – кількість жінок, які потенційно постраждають, удвічі більша за чоловіків.

7,8% робочих місць, які займають жінки, потенційно придатні для автоматизації в країнах з високим рівнем доходу. За попередніми оцінками, йдеться про 21 мільйон робочих місць. Щодо чоловіків, то це 2,9% або близько 9 мільйонів робочих місць.

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Ризик постраждати від ШІ дуже високий у канцелярських працівників – близько 25% завдань під впливом генеративного ШІ, а 58% - під середнім впливом. Це стосується таких професій, як: друкарі, тревел-консультанти, писарі, співробітники інформаційної підтримки, касири, опитувачі ринку та ін.

В цілому дослідження показало, що більшість професій не наражаються на серйозний ризик через штучний інтелект. Наприклад, лише 4% завдань працівників сфери обслуговування та продажів стикаються із сильним впливом генеративного штучного інтелекту, а 18% їх завдань – із середнім.

У дослідженні сказано: «Тому найбільшим впливом цієї технології, ймовірно, буде не знищення робочих місць, а скоріш потенційні зміни якості робочих місць, зокрема інтенсивності праці та автономності».

Нагадаємо, Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року. У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років.