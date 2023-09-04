Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок
Більшою мірою ризик заміни стосується адміністративних працівників та жінок
фото: 24tv

Ризик найбільшою мірою стосується країн з високим рівнем доходу 

Дослідження Міжнародної організації праці (спеціалізоване агентство при ООН) показало, що через ШІ близько 21 млн робочих місць, які займають жінки, можуть бути автоматизовані. Це стосується країн із високим доходом, пише Insider.

У публікації йдеться, що більшою мірою ризик заміни робочих місць ШІ стосується адміністративних працівників та жінок. Результати дослідження свідчать про те, що наслідки автоматизації сильно залежать від статі – кількість жінок, які потенційно постраждають, удвічі більша за чоловіків.

7,8% робочих місць, які займають жінки, потенційно придатні для автоматизації в країнах з високим рівнем доходу. За попередніми оцінками, йдеться про 21 мільйон робочих місць. Щодо чоловіків, то це 2,9% або близько 9 мільйонів робочих місць.

Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок фото 1

Ризик постраждати від ШІ дуже високий у канцелярських працівників – близько 25% завдань під впливом генеративного ШІ, а 58% - під середнім впливом. Це стосується таких професій, як: друкарі, тревел-консультанти, писарі, співробітники інформаційної підтримки, касири, опитувачі ринку та ін.

В цілому дослідження показало, що більшість професій не наражаються на серйозний ризик через штучний інтелект. Наприклад, лише 4% завдань працівників сфери обслуговування та продажів стикаються із сильним впливом генеративного штучного інтелекту, а 18% їх завдань – із середнім.

У дослідженні сказано: «Тому найбільшим впливом цієї технології, ймовірно, буде не знищення робочих місць, а скоріш потенційні зміни якості робочих місць, зокрема інтенсивності праці та автономності».

Нагадаємо, Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року. У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років.

Теги: технології жінка чоловік штучний інтелект звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок
Революція на ринку праці: штучний інтелект звільнить мільйони жінок
В Україні з’явився освітній застосунок
В Україні з’явився освітній застосунок
Саудівська Аравія показала, як будує аеропорт майбутнього у пустелі (панорамні фото)
Саудівська Аравія показала, як будує аеропорт майбутнього у пустелі (панорамні фото)
Ізраїль та США створять технологію для захисту критичної інфраструктури від кібератак
Ізраїль та США створять технологію для захисту критичної інфраструктури від кібератак
Саудівська Аравія та ОАЕ наввипередки купують специфічні чіпи: що вони хочуть робити
Саудівська Аравія та ОАЕ наввипередки купують специфічні чіпи: що вони хочуть робити
Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії
Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
30K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
9816
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
9423
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії
8012
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
7109
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту