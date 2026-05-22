Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Французька дипломатія намагається переконати Пекін використати свій авторитет для тиску на Росію
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Париж використовує діалог з Китаєм задля того, щоб закликати його вплинути на Росію

Париж активно використовує дипломатичні канали та веде постійний діалог із Пекіном, аби змусити Кремль припинити війну проти України. Про це заявив офіційний речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, інформує «Главком».

«Те, що ми спостерігаємо, – це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах», – сказав Конфаврьо.

За словами представника французького зовнішньополітичного відомства, Франція розглядає Китай як державу, що має вагомі важелі впливу на Москву. Саме тому французька дипломатія намагається переконати Пекін використати свій авторитет для тиску на російське керівництво.

«Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії», – зазначив речник закордонного відомства Фарнції..

За словами речника, Париж і надалі наполягатиме на тому, що Китай має відіграти конструктивну роль у врегулюванні цього глобального конфлікту та припиненні порушень міжнародного права з боку Російської Федерації. Головною метою цього діалогу є повна зупинка російської агресії та відновлення миру на європейському континенті.

«Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему.

Нагадаємо, Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику. 

Зауважимо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

Читайте також:

Теги: війна росія Україна Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волін був майстром спорту в тязі дворучного блоку та Саксон бару за версією Союзу армліфтерів Росії
Був оператором БпЛА. Сили оборони ліквідували титулованого російського армліфтера
19 травня, 10:48
Кошти підуть на дрони, зброю та зарплати військовим
Євросоюз погодився профінансувати дрони та армію України
15 травня, 09:38
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
11 травня, 17:45
Фото Чишкали з прапором країни-агресора та кубком опублікувала пресслужба збірної Росії з футболу
Російський футзаліст відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з прапором РФ
11 травня, 13:06
Поранений верховний лідер Моджтаба Хаменеї може стояти за переговорами зі США
Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів
9 травня, 12:58
Очільник країни-агресора Путін
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
8 травня, 08:57
Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран наблизилися до нової ядерної угоди
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
6 травня, 19:56
Спецпідрозділ адаптується до «війни дронів»
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
6 травня, 13:13
Розвідник НГУ показав свого кота, який став йому справжнім другом
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом
5 травня, 18:46

Політика

Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua