Париж використовує діалог з Китаєм задля того, щоб закликати його вплинути на Росію

Париж активно використовує дипломатичні канали та веде постійний діалог із Пекіном, аби змусити Кремль припинити війну проти України. Про це заявив офіційний речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, інформує «Главком».

«Те, що ми спостерігаємо, – це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах», – сказав Конфаврьо.

За словами представника французького зовнішньополітичного відомства, Франція розглядає Китай як державу, що має вагомі важелі впливу на Москву. Саме тому французька дипломатія намагається переконати Пекін використати свій авторитет для тиску на російське керівництво.

«Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії», – зазначив речник закордонного відомства Фарнції..

За словами речника, Париж і надалі наполягатиме на тому, що Китай має відіграти конструктивну роль у врегулюванні цього глобального конфлікту та припиненні порушень міжнародного права з боку Російської Федерації. Головною метою цього діалогу є повна зупинка російської агресії та відновлення миру на європейському континенті.

«Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему.

Нагадаємо, Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.

Зауважимо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.