Зеленський розповів, на що витратять рекордний кредит від ЄС

Президент пояснив, що ці кошти влада планує спрямувати для зміцнення ЗСУ та енергетики

Позику у розмірі €90 мільярдів від Євросоюзу Україна використає на потреби армії та підготовку до зими. Київ розраховує, що перший транш буде надано якомога швидше. Про це під час спілкування з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Ідеться про кілька траншів. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України. І не тільки захисту. Тобто дрони і весь цей напрямок. Друга історія – це енергетика. Як ми говорили про це, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Потрібно максимально це зробити і готуватись до зими», – сказав він.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Президент додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.