Штучний інтелект допомагатиме оцінювати роботу суддів у чемпіонаті Іспанії з футболу

Штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч чемпіонату Іспанії

На іспанський футбол очікують великі зміни

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що в іспанському футболі з наступного сезону для оцінки роботи суддів буде застосовуватися штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

«Ми збираємося запровадити штучний інтелект у суддівстві. Буде впроваджено два ключові напрями.

Перше – оцінка роботи суддів. Після кожного матчу технічний комітет арбітрів (CTA) використовує спостерігачів, які оцінюють різні аспекти суддівства. Йдеться про 30 різних умов. Зараз це робиться людьми, є 30 спостерігачів для 20 різних арбітрів. За допомогою ШІ ми створюємо інструмент, який дозволить щонайменше на 40% приймати рішення об'єктивно за допомогою штучного інтелекту. На основі всіх матчів створюється система та формуються алгоритми. ШІ аналізуватиме все і вказуватиме, в чому суддя мав рацію. Ми робимо процес об'єктивнішим.

За допомогою ШІ комітету пропонуватимуться три кандидатури суддів на гру. Я вірю в людський інтелект, але є речі, в яких ШІ має допомагати», – заявив Тебас.

Як зазначає Marca, штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч на основі певних параметрів, після чого остаточне рішення прийматиме людина.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

