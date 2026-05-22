Штучний інтелект допомагатиме оцінювати роботу суддів у чемпіонаті Іспанії з футболу

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч чемпіонату Іспанії
На іспанський футбол очікують великі зміни

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що в іспанському футболі з наступного сезону для оцінки роботи суддів буде застосовуватися штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

«Ми збираємося запровадити штучний інтелект у суддівстві. Буде впроваджено два ключові напрями.

Перше – оцінка роботи суддів. Після кожного матчу технічний комітет арбітрів (CTA) використовує спостерігачів, які оцінюють різні аспекти суддівства. Йдеться про 30 різних умов. Зараз це робиться людьми, є 30 спостерігачів для 20 різних арбітрів. За допомогою ШІ ми створюємо інструмент, який дозволить щонайменше на 40% приймати рішення об'єктивно за допомогою штучного інтелекту. На основі всіх матчів створюється система та формуються алгоритми. ШІ аналізуватиме все і вказуватиме, в чому суддя мав рацію. Ми робимо процес об'єктивнішим.

За допомогою ШІ комітету пропонуватимуться три кандидатури суддів на гру. Я вірю в людський інтелект, але є речі, в яких ШІ має допомагати», – заявив Тебас.

Як зазначає Marca, штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч на основі певних параметрів, після чого остаточне рішення прийматиме людина.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
