Папа Римський створює комісію зі штучного інтелекту

Орган буде створено через зростання використання штучного інтелекту, а також його «потенційний вплив на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини»
Комісія координуватиме діяльність Католицької церкви у сфері штучного інтелекту

Папа Римський Лев XIV створить у Ватикані спеціальну комісію з питань штучного інтелекту. Новий орган займатиметься формуванням і координацією позиції Католицької церкви щодо розвитку та використання штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Раніше Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання штучного інтелекту, «його потенційний вплив на людей і людство в цілому (та) турботу церкви про гідність кожної людини». Оголошення пролунало наступного дня після того, як Папа Лев підписав свою енцикліку – лист, складений понтифіком і надісланий єпископам з інструкціями чи керівництвом щодо моральних питань.

Очікується, що нова енцикліка, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями, розгляне питання штучного інтелекту в рамках соціального вчення церкви, яке також охоплює такі питання, як праця, справедливість і мир.

Це не перший раз, коли Папа Лев втручається в питання штучного інтелекту. Лише через кілька днів після свого обрання у травні 2025 року понтифік заявив кардиналам, що Католицька церква має світові запропонувати «скарбницю свого соціального вчення» для протистояння викликам, які ставить штучний інтелект щодо «людської гідності, справедливості та праці».

У червні минулого року Папа Римський розкритикував потенційні негативні наслідки зростання використання штучного інтелекту. Відзначивши потенціал штучного інтелекту для блага, понтифік заявив, що існує можливість його «зловживання заради егоїстичної вигоди» та як способу «розпалювання конфліктів та агресії».

«Я впевнений, що всі ми стурбовані дітьми та молоддю, а також можливими наслідками використання штучного інтелекту для їхнього інтелектуального та неврологічного розвитку. Нашій молоді потрібно допомагати, а не перешкоджати їй на шляху до зрілості та справжньої відповідальності», – заявив він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджував, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

До слова, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

