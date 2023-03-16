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Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ
фото: censor.net

На Львівщині презентували програму захисту від дронів та безпілотників у межах проєкту «Закрите небо»

Українська компанія Piranha-Tech представила антидронові рушниці вітчизняного виробництва. Система виявлення працює в межах 6 км та підвищує виживання бійців на 70%. Про це повідомили розробники на пресконференції в Укрінформ

Антидроновий комплекс складається з гармати та рюкзака. Як продемонстрували розробники, рушниці пригнічують сигнал між пультом оператора та, власне, БПЛА. Коли ворожий дрон потрапляє в радіус дії комплексу, він виконує аварійну посадку чи повертається на точку вильоту.

Перший заступник генерального директора Piranha-Tech Юрій Момот заявив, що після повномасштабного вторгнення компанії швидко вдалося перенести виробництво з Кривого Рогу у Дрогобич. Саме там розробники встановили першу в Україні систему захисту від безпілотників у межах проєкту «Закрите небо».

Мер Дрогобича Тарас Кучма заявив, що «пілотний проєкт пройшов, вони (рушниці, – «Главком») вже показали свою ефективність». 

Система виявляє дрони та безпілотники у радіусі 20 км, точно визначає їхні координати на відстані до 6 км і пригнічує у діапазоні 4 км. Розробники заявляють, що ефективність системи складає майже 80%. У планах компанії є розширення результативності рушниці до 30 км радіуса. Проте на це потрібно близько 1,8 млн євро. 

Спеціальний комплекс виготовили для військових. Він розрахований на роту солдат. Такі комплекси передають підрозділам Національної гвардії, ТрО та ЗСУ. Їхня вартість для військових складає 5 млн грн. 

«Хлопці, які працюють із цими комплексами, дуже вдячні, і кажуть, що вони врятували вже не одне життя», – зазначає Тарас Кучма. 

Зараз система не може збивати дрони-камікадзе, зокрема безпілотники іранського виробництва Shaheed-136. Проте портал Speka зазначає, що в іншому місті тестують систему, яка буде ефективною і для таких типів дронів.

Нагадаємо, що нещодавно запорізькі військові отримали три прожектори, що допомагають виявляти ворожі повітряні цілі, зокрема безпілотники. 

Теги: війна безпілотник військові солдат

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