Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною

Трамп: В'єтнам зробить те, чого ніколи раніше не робив, – надасть США повний доступ до своїх ринків для торгівлі

Президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В'єтнам після розмови з То Ламом, високоповажним генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму. Це буде велика угода про співпрацю між нашими двома країнами. Угода передбачає, що В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надсилаються на нашу територію, і 40% мита на будь-яку перевалку. Натомість В'єтнам зробить те, чого ніколи раніше не робив, – надасть США повний доступ до своїх ринків для торгівлі», – написав Трамп.

Американський лідер додав: «Іншими словами, вони «відкриють свій ринок для США», що означає, що ми зможемо продавати нашу продукцію до В'єтнаму за нульовим тарифом. Я вважаю, що позашляховик або, як його іноді називають, автомобіль з великим двигуном, який так добре продається в Америці, стане чудовим доповненням до різних лінійок продукції у В'єтнамі».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Під час виступу у Білому домі з нагоди заходу, присвяченого законопроєкту про державні витрати, Трамп зазначив: «Ми підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією – дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників».