Який вигляд мали античні люди. Вчені відтворили зовнішність неандертальця (відео)

Нідерландські вчені відтворили зовнішній вигляд неандертальця на ім’я Krijn

Вчені знайшли на дні Північного моря скелет неандертальця, якого назвали Krijn. Він жив у Європі близько 50-70 тисяч років тому та є першим представником виду, виявленим у Нідерландах.

Його зовнішній вигляд вирішили відтворити Адрі та Альфонс – нідерландські брати, які займаються палеонтологічною реконструкцією.

Експертиза черепа Krijn підтвердила, що кістка належить чоловіку-неандертальцю. Дієта прадавнього представника людства була переважно м'ясною. Цим він ніяк не виділяється серед інших представників виду.

Одна з цікавих особливостей знахідки, яку брати Кенніс втілили під час реконструкції, – це невелика дірочка на надбрівній дузі. Вона виникла через утворення доброякісної пухлини під шкірою. Неандерталець пережив її в дитинстві. Такий випадок вперше фіксується серед представників неандертальців.

Джерело: 24 канал