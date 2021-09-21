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    Який вигляд мали античні люди. Вчені відтворили зовнішність неандертальця (відео)

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    Неандерталець Krijn - Який вигляд мали античні люди. Вчені відтворили зовнішність неандертальця (відео)
    Неандерталець Krijn
    Зображення: kenniskennis.com

    Нідерландські вчені відтворили зовнішній вигляд неандертальця на ім’я Krijn

    Вчені знайшли на дні Північного моря скелет неандертальця, якого назвали Krijn. Він жив у Європі близько 50-70 тисяч років тому та є першим представником виду, виявленим у Нідерландах.

    Його зовнішній вигляд вирішили відтворити Адрі та Альфонс – нідерландські брати, які займаються палеонтологічною реконструкцією.

    Експертиза черепа Krijn підтвердила, що кістка належить чоловіку-неандертальцю. Дієта прадавнього представника людства була переважно м'ясною. Цим він ніяк не виділяється серед інших представників виду.

    Одна з цікавих особливостей знахідки, яку брати Кенніс втілили під час реконструкції, – це невелика дірочка на надбрівній дузі. Вона виникла через утворення доброякісної пухлини під шкірою. Неандерталець пережив її в дитинстві. Такий випадок вперше фіксується серед представників неандертальців.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: історія Нідерланди
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    Який вигляд мали античні люди. Вчені відтворили зовнішність неандертальця (відео)