Японці створили маски, які розрізняють коронавірус і підсвічують його

Японські вчені розробили захисні маски, що світяться при виявленні коронавірусу

Вчені Університету префектури Кіото, Японія, розробила маски, що світяться під впливом ультрафіолету, якщо містять сліди коронавірусу. Тестування продовжується, але команда вчених прагне отримати дозвіл уряду на продаж подібних масок вже у наступному році.

Вчені розробили спеціальний фільтр, який вкладається усередину звичайної захисної маски. Після використання фільтр можна вийняти та обробити її флуоресцентним барвником, що містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній, фільтр буде світитися під впливом ультрафіолетового світла. Керівник команди Ясухіро Цукамото сподівається, що такі маски запропонують користувачам простий спосіб перевірити заразилися вони вірусом чи ні.

Цей винахід стався завдяки тому, що вчені виявили здібність страусів виробляти кілька різних видів антитіл проти коронавірусів. У лютому минулого року команда ввела неактивну і незагрозливу форму коронавірусу самкам страусів, а потім успішно отримала (вилучила) велику кількість антитіл з яєць, які вони згодом відклали.

Вчені проводили експерименти з 32 людьми інфікованими коронавірусом протягом 10 днів, та виявили, що всі маски, які носили пацієнти, світилися під ультрафіолетовим світлом, яке згасало коли кількість вірусів на поверхні маски зменшувалася. Команда Цукамото має на меті розширити експеримент, щоб охопити 150 учасників. Цікаво, що президент університету виявив, що він сам був позитивним на COVID-19 після того, як одягнув одну з експериментальних масок і побачив, що під час перевірки вона світиться. Свій статус він підтвердив за допомогою ПЛР-тесту.

«Ми можемо масово виробляти антитіла за допомогою страусів за низькою ціною. У майбутньому я хочу зробити на базі цієї технології простий набір для тестування, який зможе використовувати кожен», – каже Ясухіро Цукамото.

Джерело: Межа