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Apple хоче відмовитись від сім-карт в iPhone: нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Apple хоче відмовитись від сім-карт в iPhone: нові подробиці
SIM-картки в iPhone більше не використовуватимуться
фото із відкритих джерел

Apple відмовиться від фізичних SIM-карток в iPhone з 2025 року

Корпорація Apple прибере лоток для фізичних сім-карт із нових смартфонів у 2025 році. Про це повідомляє видання Milled. 

Стільниковий зв'язок здійснюватиметься за допомогою eSIM. Подібні пристрої з'являться в низці країн, в яких саме поки невідомо.

У корпорації впевнені, що електронні сім-карти безпечніші, ніж звичайні: сторонні особи не можуть їх витягнути та переставити в інший смартфон. У тому ж апарат із eSIM підтримує одночасно до 8 тарифів різних операторів.

За інформацією інсайдерів, фірма розробляє iPhone 17 Air – очікується, що це буде найтонший телефон у лінійці Apple. Автори зазначили, що у нових пристроях бренду не знайдеться місця для лотка, призначеного для фізичних сім-карток. Таким чином, стільниковий зв'язок можна буде налаштувати лише за допомогою eSIM.

Журналісти зазначили, що Apple відмовиться від фізичних сім-карток у низці країн, але їх список не розкривається. Для порівняння, у США корпорація Тіма Кука вже давно продає iPhone, які підтримують лише eSIM. Однак для решти ринків смартфони випускають з традиційним інтерфейсом.

Apple випускає iPhone з підтримкою двох фізичних сім-карток тільки для ринку Китаю. У 2022 році в компанії заявили, що електронні сім-картки eSIM є безпечнішими, ніж звичайні фізичні. Під час презентації iPhone 14 представники Apple помітили, що зловмисник не може витягти eSIM та поставити її у свій телефон. Також смартфон із eSIM підтримує до 8 тарифів різних операторів одночасно.

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Теги: телефон Apple смартфон

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