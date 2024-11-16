Apple оголосила про завершення підтримки двох культових моделей iPhone

«Застарілими» визнають моделі з семирічним терміном давності з моменту останнього продажу

Ряди «вінтажних» і «застарілих» пристроїв Apple поповнили одразу кілька гаджетів. Про це говориться на сайті компанії.

Apple вважає «вінтажними» ті пристрої, які вже п’ять років були зняті з виробництва і не продаються. Компанія зобов’язується лагодити такі ґаджети, але тільки в тому разі, якщо знайдуться оригінальні запчастини. Ці iPhone тепер вважаються «вінтажними»:

iPhone 6s Plus;

iPhone XS Max.

Варто зазначити, що йдеться про моделі iPhone 6s Plus з великим об’ємом внутрішньої пам’яті, оскільки конфігурацію на 32 ГБ уже внесли до списку «застарілих».

«Застарілими» визнають моделі з семирічним терміном давності з моменту останнього продажу. Йти в офіційний сервісний центр з ними марно – їх більше не лагодять.

Винятком є акумулятор, який Apple зобов’язується міняти протягом десяти років після зняття пристрою з виробництва. Такими тепер вважаються сталеві та алюмінієві Apple Watch Series 2.

Нагадаємо, Apple розробляє новий застосунок, що допомагає людям з переддіабетом стежити за рівнем цукру та харчуванням. Мета цього проєкту – показати, як різні продукти впливають на рівень глюкози в крові, мотивуючи користувачів змінювати звички, аби зменшити ризик діабету.