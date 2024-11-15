Apple видалила новинний додаток з російського App Store на вимогу «Роскомнадзору»

Apple видалив один з додатків російського сервісу App Store

На вимогу «Роскомнадзору» компанія Apple видалила додаток «Радіо Свобода» із Аpp Store

Apple видалила новинний додаток «Радіо Свобода» з російського App Store за вимогою російського регулятора зв’язку – «Роскомнадзору». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Роскомнагляд заявив Apple, що додаток містить інформаційні матеріали організації, діяльність якої на території Росії визнана «небажаною».

Росія внесла десятки опозиційних медіаресурсів до чорного списку та заборонила кілька іноземних соціальних платформ, намагаючись обмежити доступ громадян до незалежних ЗМІ.

Крім того, країна регулярно звинувачує заблоковані ресурси у поширенні «фейкової інформації».

Нагадаємо, раніше «Роскомнадзор» попередив про майбутні навчання, під час яких відпрацьовуватиметься варіант відключення від всесвітньої мережі Інтернет.

Раніше стало відомо, що російська влада посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію. У такий спосіб Кремль обмежує доступ своїх громадян до правдивої інформації задля ще більшого стеження за ними.

До слова, «Роскомнадзор» вніс Wikimedia Foundation до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ.