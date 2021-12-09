Стало відомо про нові загрози, що спричиняє зв’язок 5G

Про потенційну небезпеку протоколу зв’язку п’ятого покоління заговорили у США

Зв'язок 5G може негативно вплинути на обладнання в літаках та загрожувати безпеці в цивільній авіації. Про це повідомляє Reuters із посиланням на експертів Федерального управління цивільної авіації (FAA) США.

Фахівці галузевого управління виявили стурбованість, що радіоперешкоди від 5G можуть вплинути на критичне обладнання на літаках, наприклад, радіовисотоміри. У FAA рекомендували переглянути посібники з льотної експлуатації літаків та гелікоптерів, щоб врахувати вплив нового стандарту зв'язку.

Зокрема, в одному з документів організації йдеться, що вплив зв'язку 5G на обладнання літаючого засобу може бути особливо сильним на невеликій відстані від землі – під час зльоту або посадки.

Варто зазначити, що представники одного з операторів зв’язку США, компанії Verizon відзначили, що немає жодних доказів того, що передача даних через 5G з використанням спектра C-діапазону становить будь-яку загрозу для авіації. Також у компанії зазначили, що мають намір запустити 5G з використанням C-діапазону у січні 2022 року, щоб підключити до мережі до ста мільйонів американців у першому кварталі року.

FAA, Федеральна комісія із зв'язку (FCC) та Білий дім планують продовжити обговорення питання про обмеження 5G в авіації з представниками галузі. Фахівці відомства повідомили, що у майбутньому можуть бути визначені конкретні ситуації та області, у яких використання 5G може вплинути на обладнання у літаках.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія до 2033 року поступово відмовиться від мобільних послуг 2G та 3G.

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