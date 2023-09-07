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«Дія» запустила нову послугу для студентів: чим корисне нововведення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Дія» запустила нову послугу для студентів: чим корисне нововведення
Компанії та установи можуть отримати документ уже за кілька секунд
фото: Censor

Відтепер студенти можуть надіслати копію документа всього у кілька кліків

Українцям стають доступнішими все більше послуг у «Дія», і чергове нововведення стосується студентів. Відтепер вони можуть лише у кілька кліків шерити свій студентський квиток.

Повідомляється, що замість сканів та ксерокопій надсилати копію студентського можна через «Дія», а компанії та установи отримають документ уже за кілька секунд.

Нововведення надзвичайно корисне для студентів – можна швидко та легко отримати знижку по студентському, зареєструватися в системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах та ін.

Представники українського бізнесу можуть налаштувати інтеграцію з «Дія», щоб надавати студентам знижки або розсилати корисний контент з цільовою аудиторією. Для цього знадобиться надіслати запит на копію студентського квитка одним із трьох способів: скан штрих-коду документа, онлайн через спеціальну кнопку або за допомогою QR-коду.

Після отримання відповідного запиту студент надсилає копію свого документа та адресат отримує її вже через лічені секунди.

Нагадаємо, кожна людина може опанувати нову професію абсолютно безкоштовно через додаток «Дія». Платформа «Дія.Освіта» дає можливість здобути нову професію за допомогою інтерактивних симуляторів, серіалів та подкастів. Примітно, що після закінчення навчання у «Дія.Освіта» людина отримає відповідний сертифікат, на підставі якого згодом буде простіше знайти собі роботу.

Нагадаємо, для дітей запустили новий застосунок «Мрія». Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що він покликаний «акумулювати можливості для учнів та освітян, а також допомогти в отриманні реального фідбеку щодо змін в системі освіти». Застосунок, за задумом розробників, сприятиме популяризації освіти, побудові індивідуальної освітньої траєкторії, а також створить можливість для комунікації між владою та учасниками освітнього процесу – батьками, вчителями й учнями.

Теги: квиток студенти

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