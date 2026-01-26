Головна Техно Телеком
Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом
фото: britannica

Процес ініційований за позовом 19-річної каліфорнійки

Цього тижня у Верховному суді Каліфорнії (округ Лос-Анджелес) розпочинається безпрецедентний судовий процес. Технологічні гіганти Meta Platforms, TikTok та YouTube постануть перед судом через звинувачення в навмисному створенні «залежності від соціальних мереж», що призвела до кризи психічного здоров’я серед молоді. Це перша справа такого масштабу, де компаніям доведеться відповідати не перед Конгресом, а перед судом присяжних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що справа 19-річної каліфорнійки, відомої під ініціалами KGM, стала «тестовим випадком» для всієї індустрії.

Її позов – перший із кількох справ, які, як очікується, будуть передані до суду цього року та зосереджені на тому, що позивачі називають «залежністю від соціальних мереж» серед дітей. Це буде перший випадок, коли технологічним гігантам доведеться захищатися в суді від ймовірної шкоди, завданої їхніми продуктами, сказав адвокат позивача Метью Бергман.

«Вони будуть під пильною увагою, якої немає, коли ви свідчите перед Конгресом», – сказав Бергман.

Журі вирішить, чи були компанії недбалими у наданні продуктів, які зашкодили психічному здоров'ю Кей Джим, і чи було використання нею додатків суттєвим фактором її депресії порівняно з іншими причинами, такими як сторонній контент, який вона переглядала в додатках, або аспекти її життя офлайн.

«Це справді тестовий випадок», – сказав Клей Калверт, юрист з питань ЗМІ в Американському інституті підприємництва, аналітичному центрі, що підтримує бізнес. «Подивимося, що станеться з цими теоріями» про те, що платформи соціальних мереж завдали шкоди позивачу.

Марк Цукерберг, генеральний директор Meta (META.O), відкриває нову вкладкуОчікується, що , виступить на місцю свідка. Компанія стверджуватиме в суді, що її продукти не призвели до проблем з психічним здоров'ям у KGM, повідомили адвокати Мети агентству Reuters перед судовим розглядом. Генеральний директор Snap Еван Шпігель також мав дати свідчення, оскільки його компанію було названо відповідачем у позові. Snap (SNAP.N), відкриває нову вкладку20 січня погодилася врегулювати позов KGM. Речник компанії відмовився коментувати подробиці угоди.

Керівник YouTube заявив перед судовим розглядом, що YouTube стверджуватиме, що платформи компанії принципово відрізняються від платформ соціальних мереж, таких як Instagram та TikTok, і їх не слід об'єднувати в одну кучу в суді.

TikTok відмовився коментувати заплановані аргументи компанії в суді.

З початком випробування ті ж технологічні компанії докладають загальнонаціональних зусиль, щоб переконати критиків у безпеці їхніх продуктів для підлітків. Вони запустили інструменти, які, за їхніми словами, дають батькам більше контролю над тим, як їхні діти використовують платформи, і витратили мільйони доларів на просування цих функцій.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms опинилася під ударом масштабного міжнародного судового позову. Користувачі з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та ПАР об'єдналися, щоб довести у федеральному суді Сан-Франциско: обіцяна «повна приватність» у WhatsApp – це омана. Позивачі стверджують, що компанія має доступ до листування, яке офіційно вважається захищеним наскрізним шифруванням. 

Телеком

Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом
Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом
За час великої війни сталося понад 14 тис. масштабних кібератак на Україну
За час великої війни сталося понад 14 тис. масштабних кібератак на Україну
На кордоні з Польщею стався технічний збій
На кордоні з Польщею стався технічний збій
Користувачі п'яти країн подали позов проти Meta через скандал з WhatsApp
Користувачі п'яти країн подали позов проти Meta через скандал з WhatsApp
Уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи
Уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план

