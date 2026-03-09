Чому мобільний зв’язок різко дорожчає: названо ключові причини

Блекаути, мільярдні інвестиції в інфраструктуру та інфляція змушують операторів піднімати тарифи

Підвищення тарифів на мобільний зв’язок в Україні зумовлене одразу кількома факторами, більшість із яких безпосередньо пов’язані з війною та економічною ситуацією. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Евакуація абонентів. Мобільний зв’язок різко подорожчав: як рятуються українці».

У коментарі «Главкому» консультант ринку телеком, ІТ та медіа, фахівець із електронних комунікацій Анатолій Фроленков зазначив: одним із головних чинників стало різке зростання витрат на енергозабезпечення мереж під час блекаутів. Мобільні оператори були змушені масово закуповувати генератори, акумулятори та інші системи резервного живлення. Водночас у періоди масових відключень електроенергії обсяги використання пального для підтримки роботи базових станцій зросли в рази.

«Уявіть цистерни дизелю, які просто спалюються, щоб мережа працювала. Це колосальні витрати», – зазначив експерт.

Крім того, за словами Фроленкова, телеком-компанії інвестували мільярди гривень у відновлення та модернізацію інфраструктури. Йдеться не лише про базові станції, а й про магістральні канали зв’язку, дата-центри, транспортні мережі та резервні маршрути. Кожен із великих операторів вклав у підвищення стійкості мереж кілька мільярдів гривень.

Ще одним фактором стало подорожчання електроенергії для бізнесу. Для телеком-компаній, які мають тисячі об’єктів по всій країні, це означає значне зростання операційних витрат, особливо у години пікового навантаження.

Впливає на тарифи й загальна інфляція. За словами експерта, для бізнесу подорожчання часто відчувається сильніше, зокрема в сегментах енергоносіїв, обладнання та логістики.

Фроленков також наголосив, що мобільний зв’язок – це складна інфраструктура, яка включає магістральні кабелі, міжнародні канали передачі даних, точки обміну трафіком і дата-центри. У воєнний час ці системи повинні працювати з постійним резервуванням потужностей, навіть якщо резервні канали використовуються не щодня.

Додаткові витрати оператори несуть і через відновлення інфраструктури у прифронтових регіонах, де базові станції регулярно пошкоджуються внаслідок обстрілів. Окремою статтею витрат є також захист від кібератак, які під час війни стали масштабнішими.

Експерт нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення Україна входила до країн із найдешевшим мобільним зв’язком у Європі. «Середній чек українського абонента історично був одним із найнижчих. Але дешевий зв’язок у воєнних умовах – практично нереальний», – підсумував він.

Раніше «Главком» писав, що українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати в автономність мереж в умовах війни.