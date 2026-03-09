Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу

Наразі триває технічна перевірка всіх систем

У понеділок, 9 березня, Ощадбанк вимушено призупинив електронні сервіси через можливу DDoS-атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

«Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки», – наголошує банк.

До слова, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.