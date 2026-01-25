Головна Техно Телеком
Користувачі п'яти країн подали позов проти Meta через скандал з WhatsApp

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Користувачі п'яти країн подали позов проти Meta через скандал з WhatsApp
У Meta назвали позов безпідставним
Meta багато років наголошує, що WhatsApp використовує наскрізне шифрування

Компанія Meta Platforms опинилася під ударом масштабного міжнародного судового позову. Користувачі з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та ПАР об'єдналися, щоб довести у федеральному суді Сан-Франциско: обіцяна «повна приватність» у WhatsApp – це омана. Позивачі стверджують, що компанія має доступ до листування, яке офіційно вважається захищеним наскрізним шифруванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, цей позов може стати одним із найгучніших процесів у сфері цифрової приватності за останні роки, оскільки піддає сумніву фундамент безпеки найпопулярнішого месенджера світу.

Позов подали до федерального суду США в Сан-Франциско. Позивачі стверджують, що Meta вводила користувачів в оману, заявляючи про повну приватність листування у WhatsApp.

За їхніми словами, Meta та WhatsApp нібито зберігають і аналізують вміст повідомлень, а співробітники компанії можуть мати до них доступ. Це, як зазначається в позові, стосується майже всіх повідомлень, які компанія називає приватними.

Meta багато років наголошує, що WhatsApp використовує наскрізне шифрування, тож повідомлення доступні лише відправнику та отримувачу. У самому застосунку зазначають, що компанія не має доступу до листування користувачів.

Позивачі наполягають, що ці заяви не відповідають дійсності. У матеріалах справи згадуються інформатори, які нібито підтвердили наявність доступу до повідомлень, однак їхніх імен не розкривають.

У Meta назвали позов безпідставним і заявили, що WhatsApp уже багато років захищений наскрізним шифруванням. Компанія також повідомила, що планує досягти санкцій проти адвокатів позивачів.

Нагадаємо, журналісти виявили у свіжій бета-версії WhatsApp корисне нововведення. Воно дасть змогу користувачам бачити, скільки в пам'яті їхнього смартфона займає кожен із чатів і видалити непотрібні файли в ньому. 

Теги: WhatsApp суд

