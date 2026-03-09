Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
У каталозі передбачено систему фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію
колаж: МВС

МВС наголошує: інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації

Міністерство внутрішніх справ України запустило новий онлайн-розділ «Впізнання за татуюванням» на порталі «Єдине вікно для громадян». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Розділ створено для сприяння ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«У розділі, який розміщено в категорії «Розшук», публікуються ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, доставлених на підконтрольну територію України в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Ресурс покликаний допомогти органам досудового розслідування у встановленні особи загиблих. Щоб скористатися можливостями розділу, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для громадян», перейти до переліку послуг та обрати категорію «Розшук», після чого відкрити розділ «Впізнання за татуюванням», – йдеться у повідомленні.

Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс фото 1

У каталозі передбачено систему фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Зокрема, пошук можливий за такими параметрами:

  • категорія татуювання (тексти, портрети, військова символіка тощо);
  • тип татуювання (підкатегорія);
  • місце розташування та частина тіла;
  • пошук за описом.

Зазначається, що кожен ескіз містить детальну інформацію: номер ескізу, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: «Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера».

Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс фото 2

Каталог ескізів регулярно оновлюється та доповнюється новими матеріалами відповідно до визначеної структури.

Що робити, якщо ви впізнали татуювання

Якщо ви помітили татуювання, яке має значну схожість із тим, що було у вашого близького, який зник безвісти, повідомте про це:

  • Зателефонуйте на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – 1698 або
  • Надішліть повідомлення на електронну адресу: [email protected].

У повідомленні необхідно зазначити:

  • прізвище, ім’я та по батькові заявника;
  • контактний номер телефону;
  • дані зниклої особи (ПІБ, дата народження, ким доводиться);
  • номер ескізу татуювання;
  • інші деталі, що можуть допомогти в ідентифікації. За можливості долучіть фото татуювань зниклої особи.

«МВС наголошує: інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації. Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, рекомендуємо обов’язково подати анкету про особу, зниклу безвісти, через портал «Єдине вікно для громадян» (послуга «Подання анкети»). Це дозволяє зафіксувати детальні дані про людину – татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим у встановленні долі зниклого», – йдеться у повідомленні.

До слова, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом.

Теги: військові МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розповів про нові зміни в житті
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
18 лютого, 18:23
Пілозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
9 лютого, 14:21
Вашингтон продовжуватиме «тестувати бажання Росії» припинити бойові дії.
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
14 лютого, 17:34
Корови могли викрити місце перебування військових
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
21 лютого, 19:15
Країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
21 лютого, 20:59
Бійці 225 ОШП зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
22 лютого, 20:11
Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
27 лютого, 07:51
Павло Паліса не бачить ознакк того, що Росія готується припинити війну
Росія хоче окупувати чотири обласні центри: Паліса розкрив амбітні плани ворога
1 березня, 20:58
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36

Телеком

Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого
У «Резерв+» з'явився новий тип відстрочки: хто може скористатися
У «Резерв+» з'явився новий тип відстрочки: хто може скористатися
Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи
Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи
В Ірані зник інтернет
В Ірані зник інтернет

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua