Ідентифікація зниклих безвісти за татуюванням: МВС запустило сервіс

Міністерство внутрішніх справ України запустило новий онлайн-розділ «Впізнання за татуюванням» на порталі «Єдине вікно для громадян». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Розділ створено для сприяння ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«У розділі, який розміщено в категорії «Розшук», публікуються ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, доставлених на підконтрольну територію України в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Ресурс покликаний допомогти органам досудового розслідування у встановленні особи загиблих. Щоб скористатися можливостями розділу, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для громадян», перейти до переліку послуг та обрати категорію «Розшук», після чого відкрити розділ «Впізнання за татуюванням», – йдеться у повідомленні.

У каталозі передбачено систему фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Зокрема, пошук можливий за такими параметрами:

категорія татуювання (тексти, портрети, військова символіка тощо);

тип татуювання (підкатегорія);

місце розташування та частина тіла;

пошук за описом.

Зазначається, що кожен ескіз містить детальну інформацію: номер ескізу, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: «Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера».

Каталог ескізів регулярно оновлюється та доповнюється новими матеріалами відповідно до визначеної структури.

Що робити, якщо ви впізнали татуювання

Якщо ви помітили татуювання, яке має значну схожість із тим, що було у вашого близького, який зник безвісти, повідомте про це:

Зателефонуйте на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – 1698 або

Надішліть повідомлення на електронну адресу: [email protected].

У повідомленні необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

контактний номер телефону;

дані зниклої особи (ПІБ, дата народження, ким доводиться);

номер ескізу татуювання;

інші деталі, що можуть допомогти в ідентифікації. За можливості долучіть фото татуювань зниклої особи.

«МВС наголошує: інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації. Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, рекомендуємо обов’язково подати анкету про особу, зниклу безвісти, через портал «Єдине вікно для громадян» (послуга «Подання анкети»). Це дозволяє зафіксувати детальні дані про людину – татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим у встановленні долі зниклого», – йдеться у повідомленні.

До слова, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом.