У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Після візиту до територіального центру комплектування можна залишити відгук про його роботу
фото: Міноборони

У застосунку можна записатися в чергу, перевірити статус і скасувати майбутній візит

У застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція. Відтепер у додатку можна записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Так, у «Резерв+» можна обрати зручну дату та час, відстежити свій статус у черзі, отримати нагадування та скасувати візит. Крім того, після походу до ТЦК можна буде залишити відгук про його роботу.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку «Резерв+». Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
  • не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
  • мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Як повідомлялося, нещодавно було запроваджено оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації. Близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично.

До слова, в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Теги: ТЦК мобілізація застосунок

