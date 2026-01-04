Головна Київ Новини
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
Котик, якого зоозахисники відібрали в дівчини, що знущалася над тваринами
Зоозахисники змогли оперативно встановити адресу дівчини та вилучили у неї двох кошенят

У селі Лука Київської області поліція розпочала розслідування стосовно 18-річної дівчини, яка знущалася з тварини заради популярності у соцмережах. Про цей інцидент правоохоронці дізналися завдяки моніторингу платформи TikTok, де з’явилися ролики із жорстоким поводженням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Київської області

На опублікованих кадрах дівчина тримає на руках маленьку тварину, після чого із силою вдаряє її об стіну.

«Короче, дивись, це Пушинка. В неї кров тече. І ми зараз її…», – говорить вона на відео перед вчиненням чергового насилля.

Активісти громадської організації «Безпритульні. Богуславщина» змогли оперативно встановити адресу дівчини та вилучили у неї двох кошенят. За словами волонтерів, стан врятованих тварин був критичним через сильний емоційний стрес, голодне виснаження та численні інфекції.

Попри наявність ран та саден, ветеринари підтвердили, що життю малюків наразі нічого не загрожує, хоча вони потребують тривалого лікування. Фахівці клініки не зафіксували у кошенят серйозних черепно-мозкових травм, проте виявили паразитів та значне загальне недокрів’я.

На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж фото 1

Поліція Білоцерківського району вже внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за статтею про жорстоке поводження з тваринами, що передбачає кримінальну відповідальність для повнолітньої авторки відео.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який використовувався для фільмування та поширення знущань у мережі. Наразі триває збір доказової бази для надання остаточної правової оцінки діям підозрюваної.

Представники Національної поліції звернулися до громадян із закликом повідомляти про будь-які інші випадки насилля з боку вказаної особи. Волонтери планують вилікувати сіру довгошерсту дівчинку та її брата, щоб згодом знайти їм безпечну та люблячу родину.

Нагадаємо, що в селі Кременище на Київщині виявили тіла понад 50 загиблих тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження. 18 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Кременище виявила тіла чотирилапих. Відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини.

Теги: телефон Київщина тварини розслідування поліція TikTok відео

