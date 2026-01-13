Головна Гроші Бізнес
Колишня радниця Трампа очолила Meta

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Колишня радниця Трампа очолила Meta
Колишня посадовиця першої адміністрації Трампа обійняла посади президентки та віцеголови компанії
фото: AP

Призначення Маккормік є частиною глобальних змін у Meta для зближення з республіканським істеблішментом

Корпорація Meta призначила колишню заступницю радника з національної безпеки Діну Пауелл Маккормік на посади президентки та віцеголови компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Експерти кажуть, що засновник Meta, мільярдер Марк Цукерберг активно шукає підтримки президента США Дональда Трампа для розбудови енергетичних потужностей під потреби штучного інтелекту. Нова керівниця займатиметься стратегічним плануванням та розширенням інвестиційних можливостей компанії.

Дональд Трамп привітав її з призначенням, назвавши «фантастичною та дуже талановитою людиною». Маккормік протягом 16 років обіймала керівні посади в інвестиційному банку Goldman Sachs. «Досвід Діни на найвищих рівнях світових фінансів робить її унікальною для допомоги Meta», – заявив Цукерберг.

Компанія планує витратити до $72 млрд на капітальні видатки лише протягом 2026 року. Варто зазначити, що призначення Маккормік є частиною глобальних змін у Meta для зближення з республіканським істеблішментом. Нещодавно юридичний відділ компанії очолив Сі Джей Махоні, ще один колишній радник Трампа.

Крім того, техгігант згорнув американську програму перевірки фактів та припинив реалізацію ініціатив із різноманітності (DEI). Такі кроки мають допомогти Meta уникнути зайвого тиску з боку регуляторів у Вашингтоні.

Раніше схожу роль виконувала Шеріл Сендберг, яка мала тісні зв’язки з Демократичною партією США. Тепер Meta робить ставку на представників республіканців для успішного проходження наступної фази росту.

Наразі компанія намагається повернути лідерство в гонці штучного інтелекту після прохолодного прийому моделі Llama 4. Стратегічні партнерства, які готуватиме Маккормік, стануть критично важливими для майбутнього корпорації.

Нагадаємо, Meta оголосила про купівлю китайського стартапу у сфері штучного інтелекту Manus. Розробник стверджував, що ШІ-асистент перевершує DeepResearch від OpenAI. 

Manus входить до переліку китайських технологічних компаній, які відкрилися в Сінгапурі на тлі напружених відносин між США та Китаєм. Стартап розробив універсального ШІ-помічника, що може виконувати функції цифрового співробітника, зокрема завдання з досліджень і автоматизації, потребуючи мінімальних підказок.

Теги: Meta Дональд Трамп Марк Цукерберг

