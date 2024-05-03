Україна може атакувати Росію британською зброєю, пожежа у Москві. Головне за ніч

Головні новини ночі проти 3 травня

У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю. Війська Росії увійшли на американську авіабазу в Нігері. Україну накрило рідкісне природне явище. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що захоплення Часового Яру, це лише питання часу.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 травня, щоб ви були в курсі подій.

Кемерон: Україна може застосовувати британську зброю для нанесення ударів по території РФ

Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. Таку заяву зробив глава МЗС Великої Британії, пише Reuters.

За його словами, лише Україна може вирішувати, як використовувати надану зброю.

Також Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні протягом «стійкого періоду».

У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю

Три поверхи в адміністративно-виробничій будівлі на сході Москви охоплено вогнем. Пожежі присвоєно другий (підвищений) рівень складності.

Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м. Між двома поверхами на площі 1 тис. кв. м стався обвал, додали в оперативних службах. Рятувальники зазначають, що є загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Війська Росії увійшли на американську авіабазу в Нігері

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Про це повідомляє Reuters.

Анонімний високопоставлений представник американського оборонного відомства, повідомив виданню, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де перебувають війська США. Це, можливо, стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1 тис. військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки.

Розвідка: Втрата Часового Яру – це питання часу

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

За словами Скібіцького, захоплення Часового Яру, це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці. «Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів», – наголосив розвідник.

Скібіцький прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом «звільнення» всіх східних районів Донецької та Луганської областей України.

Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото

Ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво. Окрім цього, було помітно носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.