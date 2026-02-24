Мінцифри оновило сервіс перевірки електронних підписів: деталі

Відтепер сервіс перевірки електронних підписів відповідає актуальним стандартам ЄС

Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Перевірка українських підписів та підписів ЄС

Тепер система автоматично розпізнає українські КЕПи та підписи країн ЄС. За словами пресслужби, перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП.

Офіційний звіт про валідацію підпису з електронною печаткою «Дії»

«Забудьте про паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та «мокрі» печатки для підтвердження справжності КЕП. Тепер після перевірки будь-якого підпису – як українського, так і європейського – сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Дія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звіт має юридичну силу, тому його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

Як скористатися оновленням

Перейдіть на сторінку оновленого сервісу https://id.gov.ua/verifyeu.

Завантажте файл із підписом.

Отримайте результат валідації КЕП та завантажте офіційний звіт.

«Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, ми тимчасово залишаємо її доступною. Рекомендуємо перейти на нову версію до 1 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде», – пояснило відомство.

До слова, картку платника податків можна буде отримати в «Дії». Уряд ухвалив відповідну постанову.